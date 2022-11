Verkehrsunfallflucht

Gauersheim: Am 23.11.22, gegen 18:10Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße von Rittersheim kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Strecke in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Etwa in Höhe der Ortsmitte geriet der Unfallverursacher aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte den linken Außenspiegel des PKW des 25-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Diebstahl von Dekoration

Bischheim

In der Zeit vom 22.11.22, 16:00Uhr, bis zum 23.11.22, 09:00Uhr, kam es in der Flörsheimer Straße zu einem Diebstahl. Aus einem frei zugänglichen Garten wurden verschiedene Dekorationsgegenstände entwendet. Der Wert des Diebesgut beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.