Callcenter-Betrug

Mainz-Bretzenheim (ots)

Eine 85-Jährige erhielt am Mittwochnachmittag einen Anruf, bei dem sich ein bislang unbekannter Mann als Polizeibeamter ausgab. Im Hintergrund ist eine weinende Frau zu hören. Im Gespräch erzählte der Mann, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse die 85-Jährige nun eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro zahlen. Da die Seniorin nicht so viel Bargeld hatte und ihre Bank schon geschlossen hatte, sammelte sie das noch vorhandene Geld Zuhause zusammen. Sie übergab den fünfstelligen Betrag an einen Mann, der das Geld an ihrer Wohnanschrift abholte. Der 85-Jährigen wurde im Gespräch mit Angehörigen bewusst, dass sie Opfer eines Betruges wurde und erstattete Strafanzeige. Anhand einer Personenbeschreibung ermittelt die Mainzer Kriminalpolizei nun gegen die Täter. Der Abholer konnte durch die 85-Jährige als ca. 1,60 m groß beschrieben werden. Außerdem hatte der Mann ein rundes Gesicht, kurze schwarze Haare und war rasiert. Er war mit einer blauen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Innenstadt, 87-Jährige bestohlen

Mainz-Innenstadt – Am Mittwoch den 23.11.2022 kam es gegen 13:00 Uhr zum

Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt in der Großen Bleiche in Mainz.

Eine 87-jährige Frau wollte nach dem Einkauf ihre Waren an der Kasse bezahlen,

als sie den Diebstahl ihres Geldbeutels feststellte. Dieser befand sich samt

Handtasche über die Zeit des Einkaufs in ihrem Einkaufswagen. Die Mainzer

Polizei wertet derzeit mögliche Hinweise auf den oder die bislang unbekannten

Täter aus.

Leider kommt es immer wieder vor, dass insbesondere älteren Menschen der

Geldbeutel oder gar die ganze Handtasche gestohlen wird. Bitte beachten Sie

daher folgende Hinweise ihrer Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen

verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen mit der Verschlussseite auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder

eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder den

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der

Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen auf oder stellen Sie

diese nicht unbeaufsichtigt ab.

Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte (früher als EC-Karte

bezeichnet) unter Sperr-Notruf 116 116

Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen zu diesem Thema

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie

unter www.polizei-beratung.de.

Erneute Serie von Pkw Aufbrüchen

Mainz-Weisenau – Nachdem es zu Beginn dieser Woche zunächst in der Mainzer

Neustadt und im Stadtteil Gonsenheim vermehrt zu Pkw Aufbrüchen kam, hatten es

bislang unbekannten Täter nun auf Fahrzeuge in Mainz-Weisenau abgesehen. In der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand

mindestens sechs Pkw angegangen. Es handelte sich, wie bereits bei den Taten in

der Mainzer Neustadt, in allen Fällen um Fahrzeuge der Marke BMW. Bei vier Pkw

wurden von den Tätern Fensterscheiben eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu

gelangen. In den anderen beiden Fällen könnten die Täter die Keyless Go Systeme

der Autos manipuliert haben. Zielrichtung der Täter waren komplette Lenkräder,

Tachoeinheiten und fest verbaute Navigations- bzw. Entertainmentsysteme. Vom

Erkennungsdienst wurden an den Fahrzeugen Spurensicherungsmaßnahmen

durchgeführt, die Auswertung der Spuren dauert derzeit noch an. Das

Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Mainzer Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang der Taten in der Mainzer Neustadt und

im Stadtteil Weisenau kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Präventionshinweise: