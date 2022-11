Polizeieinsatz

Am 23.11.2022, gegen 14.30 Uhr, kam es in der Straße Am Bruch zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 46-jähriger Mann aus Frankenthal zunächst seinen Stiefvater verbal bedrohte. Bei Eintreffen der Streife konnte bei dem Mann ein Holster mit eingesteckter Schusswaffe am Gürtel festgestellt werden, hierauf wurde durch die eingesetzten Beamten der Einsatz des Tasers angedroht. Nachdem der Mann sodann nach der Waffe griff, wurde der Taser eingesetzt und er konnte durch die Beamten gefesselt werden. Bei der Überprüfung der Waffe konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, der Mann wurde in Gewahrsam genommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte

In der Zeit von 22.11.2022, 18.30 Uhr, bis 23.11.2022, 07.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Wilhelm-Hauff-Straße ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein niedriger zweistelliger Geldbetrag.

