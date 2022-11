Wörth am Rhein; Verkehrsunfallflucht

Wörth am Rhein; Am 23.11.2022 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL im Kühgrunddamm, in deren Folge der Verursacher flüchtete. Beim Ausparken wurde von dem unbekannten Verkehrsteilnehmer ein VW Polo im Frontbereich beschädigt. Da zu diesem Zeitpunkt viel Personenverkehr stattgefunden hat, ist anzunehmen, dass der Unfall von Zeugen beobachtet wurde.

Kandel; Führerschein nach Verkehrsunfallflucht sichergestellt

Kandel; Am 23.11.2022 kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Parkplatz des Bahnhofs Kandel. Ein 73-jähriger Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken und Losfahren einen stehenden Omnibus. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Durch einen Zeugen konnte eine Beschreibung auf das Fahrzeug und der Verursacher erhalten werden. An der Halteranschrift konnte der Fahrer zum späteren Zeitpunkt angetroffen werden. Der 73-Jährige hatte den Unfallschaden an seinem Fahrzeug bereits in einer Werkstatt beseitigen lassen. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 3000EUR. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein sichergestellt.

Bellheim/ Lingenfeld – Überwachung des Durchfahrtsverbots

Am Mittwochmittag in der Zeit von 11:40 Uhr bis 12:00 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot im Bereich der Verlängerung der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Bei einer anschließenden Überwachung des Durchfahrtsverbots „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld konnte innerhalb von 20 Minuten ein Verstoß festgestellt werden.