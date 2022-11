Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am 23.11.2022 kontrollierten Beamte zwischen 19:45 Uhr – 20:45 Uhr in der Wormser Landstraße mehrere Fahrzeuge und Fahrräder. Hierbei wurden fünf Fahrräder ohne Licht festgestellt. Zwischen 23:30 und 0:00 Uhr wurden weitere 20 Fahrzeuge in der gleichen Straße kontrolliert. Hier stellten die Beamten neun Mängelberichte (Beleuchtungsmängel, 2x fehlende Warnweste, 2x fehlender(s) Verbandskasten/Warndreieck, 2x Führerschein nicht mitgeführt, 3x Fahrzeugschein nicht mitgeführt) aus. Außerdem verwarnten sie sieben Fahrzeugführer. Des weiteren richten die Polizei im Zeitraum von 21:15 bis 23:00 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitsmessstelle in der Theodor-Heuss-Straße ein. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen wurden ca. 70 passierenden Fahrzeugen kontrolliert. Dabei fuhren lediglich 4 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Höchstwert lag bei 73 km/h. Die Beamten stellten bei dieser Verkehrskontrolle eines 29-jährigen Fahrzeugführers drogentypische Auffallerscheinungen wie z.B. Lidflattern und eine verzögerte Pupillenreaktion fest. Der 29- Jährige verweigerte einen freiwilligen Drogenschnelltest. Er wurde zur Dienststelle zwecks Blutprobe verbracht. Nach entnommener Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rucksack durch Rollerfahrer entwendet

Am 22.11.2022 gegen 16:00 Uhr lief eine 49-jährige Frau auf dem Bürgersteig in der Auestraße. Sie trug dabei ihren goldfarbenen Rucksack über die linke Schulter gehängt. An ihr führ ein weißer Motorroller mit zwei Personen besetzt vorbei. In diesem Augenblick wurde ihr der Rucksack durch den Sozius von der Schulter gerissen. Ein Kennzeichen konnte die Geschädigte nicht ablesen. Die Fahrer trugen schwarze Helme und schwarze Kleidung. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel.06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de )