Bad Bergzabern- 35-jährige Frau wird von Hund angefallen

Am Mittwoch, 23.11.22, gegen 11:45 Uhr, befand sich eine 35-jährige Frau auf einem Waldspaziergang unweit der Parkklinik. Dort traf die Frau auf einen freilaufenden kleinen braun-weiß gefleckten Hund mit einem roten Halsband. Der Hund sei auf die Frau zu gerannt, habe sie angesprungen und an verschiedenen Körperstellen gebissen. Die Bisswunden mussten ärztlich versorgt werden. Gesucht wird ein 70-80 Jahre alter schlanker Mann, welcher mit dem Hund unterwegs gewesen ist. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Bad Bergzabern Unfallflüchtige gesucht

Am Mittwoch, 23.11.22, gegen 10:35 Uhr, kam es in der Weinstraße, am Bahnhofskreisel zu einem Verkehrsunfall. Die 84-jährige Fahrerin eines Renault Twingo soll beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Bahnhof, von einer unbekannten Fahrerin eines grauen fünftürigen Mittelklasse-Wagens, links überholt worden sein. Hierbei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Von dem grauen Mittelklassewagen wurde das Kennzeichenfragment: SÜW – ?83?? abgelesen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000.- Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.