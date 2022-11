Begegnung zwischen Einbrecher und Bewohner

Kaiserslautern (ots) – Zu einer Begegnung zwischen Einbrecher und Bewohner kam

es am Mittwochabend in der Goethestraße. Der ungebetene Besucher hatte an einer

Erdgeschosswohnung ein Fenster eingeschlagen und war in die Räume eingestiegen.

Nachdem er einen Fernseher und andere Wertgegenstände an sich genommen hatte,

wollte er die Wohnung mit dem Diebesgut wieder verlassen – dabei begegnete er

jedoch dem Bewohner. Dieser war von der Situation komplett überrascht, denn er

kannte den Täter vom Sehen – nur leider nicht seinen Namen.

Der Mann stellte den Einbrecher zur Rede, doch der machte sich aus dem Staub.

Die Polizei fahndet nun nach einem circa 1,80 Meter großen Mann im Alter von 30

bis 35 Jahren. Er soll kurze schwarze Haare haben und eine hagere Statur

aufweisen. Seine Augenfarbe sei blau. Zudem habe der Mann um den linken

Ringfinger eine Krone tätowiert. Ein weiteres Tattoo befinde sich auf dem

Unterarm.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2620 entgegen. |cjh/cri

Radfahrer bei Unfall verletzt Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag kollidierten auf der Mainzer Straße ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer. Der 42-jährige Radler wurde dabei verletzt.

Die Unfallursache und der genaue Verlauf sind noch unklar. Fest steht bislang nur, dass der 22-jährige Autofahrer und der Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, sich also entgegenkamen. In Höhe des Hauses Nummer 116 kam es dann aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrradfahrer hatte sozusagen das Nachsehen – der 42-Jährige verletzte sich leicht und musste medizinisch behandelt werden. |cjh

WhatsApp-Betrug: Zwei Rentner um tausende Euro gebracht Kreis Kaiserslautern/ Donnersbergkreis (ots)

Betrüger haben eine 74-Jährige aus Weilerbach und einen 68-Jährigen aus dem Donnersbergkreis durch unwahre WhatsApp-Nachrichten um ihre Ersparnisse gebracht. Die Senioren erhielten jeweils Nachrichten einer ihnen unbekannten Telefonnummer – und gingen leider beide darauf ein. Danach nahm das Unglück seinen Lauf. Hat man auf solche Nachrichten geantwortet, gehen die Betrüger bei dieser Masche stets ähnlich vor: Meist wird fälschlicherweise vorgegeben, man sei das Kind des Nachrichten-Empfängers und habe das Mobiltelefon verloren. Weil aus einem bestimmten Grund Geld benötigt wird, soll das Elternteil nun dringend Geld für das vermeintliche Kind überweisen. Ist die Überweisung einmal getätigt, fordern die Täter meist weitere Überweisungen. Auch die beiden Senioren waren der Überzeugung, tatsächlich mit ihrem Kind über den Handymessenger WhatsApp zu schreiben. So überwiesen beide Geldbeträge im vierstelligen Bereich auf die Konten der Betrüger. Erst im Nachhinein flog der Schwindel auf – aber das Geld war weg. Darum appelliert die Polizei: Wenn vermeintliche Verwandte Sie nur über Chatnachrichten auf dem Handy um Geldüberweisungen bitten, sollten Sie wachsam sein! Überprüfen Sie beispielsweise mit einem Anruf einer Ihnen bereits bekannten Telefonnummer, ob es sich auch tatsächlich um die Ihnen nahestehende Person handelt. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter anderem im Beratungsangebot Ihrer Polizei: https://s.rlp.de/wrACr |cjh

Rücksichtsloser Überholer verursacht Unfall – Zeugen gesucht Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Landstraße 388 zwischen Katzweiler und Mehlbach noch mit dem Schrecken davongekommen. Dort kam ihm in einer Rechtskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte wohl kurz zuvor ein Auto überholt und war noch nicht auf seine Spur zurückgekehrt. Den Unfall konnte der 18-Jährige gerade noch vermeiden, indem er auf den Grünstreifen auswich. Hierbei beschädigte er sein Auto an einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und fuhr ohne anzuhalten weiter. Gesucht werden nun Zeugen und insbesondere die Person, welche am 23. November 2022 um 17:30 Uhr auf der Landstraße von Mehlbach in Richtung Katzweiler vom Unfallverursacher überholt wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegengenommen. |cjh

Per Haftbefehl gesuchter Mann im Gerichtsaal entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Ein Polizeibeamter hat nicht schlecht gestaunt, als er

einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Mittwochmorgen in einer

Gerichtsverhandlung sah. Der 48-jährige Gesuchte saß jedoch nicht auf der

Anklagebank, sondern unter den Zuschauern im Gerichtsaal. Der Polizeibeamte und

sein Kollege kontrollierten den Mann nach Beendigung der Gerichtsverhandlung und

eröffneten ihm den Haftbefehl. Wenig später kam ein Bekannter des 48-Jährigen

und bezahlte die fällige Geldstrafe im dreistelligen Bereich. So konnte der Mann

die Gefängnisstrafe noch abwenden. |cjh

Heizölbetrug in vierstelliger Höhe

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Heizöllieferant aus dem Kreis Kaiserslautern

wurde gleich zweifach betrogen. Zwei Privatpersonen bestellten bis in den

Oktober 2022 insgesamt mehr als 3400 Liter Heizöl und wurden vom Verkäufer auch

entsprechend beliefert. Dennoch wurden die Rechnungsbeträge im mittleren

vierstelligen Bereich nicht beglichen. Die Käufer erwartet nun jeweils ein

Strafverfahren wegen Betrugs. |cjh