Frankfurt – Bahnhofsviertel: 33-Jähriger flüchtet und wirft Drogen weg – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 33-jähriger Mann versuchte am gestrigen Mittwoch, den

23. November 2022, vor Polizeibeamten wegzulaufen, als ihn diese im

Bahnhofsviertel kontrollierten. Bei seiner Flucht entledigte er sich mehreren

Tütchen mit Marihuana. Das nützte ihm jedoch nichts. Die Beamten ließen kurz

darauf bei ihm die Handschellen klicken und stellten die Drogen sicher.

Beamte der Regionalen Ermittlungseinheit (REE) kontrollierten gegen 23:10 Uhr im

Bereich Düsseldorfer Straße / Am Hauptbahnhof einen 33-jährigen Mann. Dieser

nahm während der Kontrolle plötzlich seine Beine in die Hand und rannte davon.

Die ihm nun nacheilenden Polizisten sahen, wie er auf der Flucht mehrere

Zip-Beutel zwischen geparkte Fahrzeuge warf. Sie konnten ihn kurze Zeit später

unter Widerstand festnehmen. Ein Beamter zog sich dabei eine leichte Verletzung

zu, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Im Nachgang konnten bei der Absuche des Fluchtweges die weggeworfenen Beutel, in

welchen sich insgesamt rund 34 Gramm Marihuana befanden, sichergestellt werden.

Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des 33-jährigen Mannes noch 450

Euro an mutmaßlichem Drogengeld in szenetypischer Stückelung auf.

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

illegalen Drogenhandels und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Er musste

die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeiwache

begleiten.

Frankfurt – Bornheim: Raub auf Kiosk II

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (23. November 2022) kam es zu einem

weiteren Raub auf einen Kiosk in Bornheim. Hierbei setzten die Täter

Pfefferspray ein und konnten unerkannt entkommen. Die Beute: Eine Dose

Kaugummis.

Der 34-jährige Verkäufer eines Kiosks in der Wiesenstraße ahnte zunächst nichts,

als gegen 21:45 Uhr drei junge Männer den Verkaufsraum betraten. Dann ging einer

der Männer unvermittelt auf den Verkäufer zu und sprühte ihm Reizstoff ins

Gesicht. Diesen Moment nutzten die Täter, entnahmen eine Dose Kaugummis aus der

Auslage, und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Verkäufer erlitt

Augenreizungen und wurde ambulant behandelt.

Täterbeschreibung:

1.) Männlich, 18 – 25 Jahre alt, ca. 170 – 180 cm groß, schlanke Statur, rote

Jacke, dunkle Jogginghose, gelbe Basecap mit Aufdruck, weiße Sneaker, blaue

OP-Maske.

2.) Männlich, 18 – 25 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, schlanke Figur, schwarzer

Schal (als Maskierung genutzt), schwarze Daunenjacke, dunkle Hose, weiße

Sneaker.

3.) Männlich, 18 – 25 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, schlank, dunkler Pullover.

Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier unter der

Rufnummer 069/ 755 – 10600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt – Höchst: Farbschmierereien an türkischem Kultur- und Bildungsverein

Frankfurt (ots) – (di) In der gestrigen Nacht (23. November 2022) kam es im

Zeitraum zwischen 04:45 und 07:00 Uhr zu Farbschmierereien an dem Gebäude eines

türkischen Kultur- und Bildungsvereins in Höchst.

In der Zuckschwerdtstraße bewarfen Unbekannte die Hauswand und das Vereinsschild

mit Farbbeuteln. Es entstand Sachschaden. Es liegen bislang keine Täterhinweise

vor. Das Staatsschutzkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt – Höchst: Raub auf Kiosk I

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (23. November 2022) überfielen zwei

Männer einen Kiosk in Frankfurt Höchst. Sie bedrohten den dort arbeitenden

Verkäufer mit einem Messer und machten mehrere hundert Euro Beute. Eine Person

wurde festgenommen.

Gegen 18:00 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum eines Kiosks in der

Kurmainzer Straße. Während sich beide zunächst im Verkaufsraum aufhielten, begab

sich dann einer der Männer zu dem Verkäufer hinter den Verkaufstresen, und hielt

ihm ein Messer vor. Seine Drohung begleitete er mit der Aufforderung Geld

auszuhändigen. Der zweite Mann kam dann ebenfalls hinter den Tresen und die

Täter begannen das Bargeld aus der Kasse in eine Tüte zu verstauen. Beide Täter

flüchteten anschließend aus dem Kiosk und ließen den unverletzten Verkäufer

zurück. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Täter aufgrund der

guten Personenbeschreibung festgenommen werden. Der zweite Täter ist weiterhin

auf der Flucht. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Bundesautobahn 66: Weiterer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 23. November 2022, gegen 22.05 Uhr,

befuhren ein 48-Jähriger mit seinem Lamborghini und ein 51-Jähriger mit seinem

Fiat Panda die BAB 66 in Richtung Wiesbaden. Der 48-Jährige benutzte hierzu den

linken, der Pandafahrer den rechten Fahrstreifen. Aus bislang noch ungeklärter

Ursache verlor der 48-Jährige zwischen den Anschlussstellen Kelkheim und

Zeilsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf der regennassen

Fahrbahn ins Schleudern. Dabei stieß er mit dem Fiat zusammen und prallte dann

gegen die Leitplanke, bevor er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Auch der

Fiat geriet durch den Zusammenprall ins Schleudern und prallte mehrfach gegen

die Leitplanke. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten

abgeschleppt werden.

Frankfurt – Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

November 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn

661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

November 2022: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Dezember 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

Dezember 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Exhibitionist im ICE

Darmstadt (ots) – Im Hauptbahnhof Darmstadt haben Beamte der Bundespolizei am

Mittwochmittag einen 59-jährigen Mann festgenommen, der in einem ICE als

Exhibitionist in Erscheinung getreten ist.

Die Zugbegleiterin des ICE 1577 hatte gegen 13.30 Uhr der Bundespolizei

gemeldet, dass im Zugbistro ein Mann sitzen würde, der mit heruntergelassener

Hose an seinem Geschlechtsteil spielen würde. Nach Ankunft im Hauptbahnhof

Darmstadt wurde der Mann vom Zugbegleitpersonal von der Weiterfahrt

ausgeschlossen und eine Streife der Bundespolizei brachte ihn auf die Wache.

Dort wurde nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren

eingeleitete.

Der 59-Jährige, der nicht unter Alkoholeinfluss stand, wurde danach wieder

entlassen.

Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 23. November 2022, gegen 12.45 Uhr,

befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Peugeot die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg

auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. An der Anschlussstelle Kelsterbach

wollte er die Autobahn in Richtung der Bundesstraße 43 verlassen und wechselte

hierzu noch vor einem Sattelzug auf die Ausfahrt. Dabei prallte er jedoch mit

Wucht auf den Aufpralldämpfer des Fahrbahnteilers und wurde von dort auf die

Hauptfahrbahn zurückgeschleudert. Dabei geriet er vor die Sattelzugmaschine,

prallte mit dieser zusammen, wurde gegen die Schutzplanke gedrückt, schleuderte

mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich auf der rechten Fahrspur der

BAB 3 zum Stehen. Der Peugeot war völlig zerstört, Trümmerteile lagen verstreut

über der Autobahn und der B43, die aus diesem Grund und wegen der anstehenden

Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden mussten. Der schwerverletzte

38-Jährige wurde von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen. Durch die

Sperrung der Autobahn Richtung Würzburg und der Anschlussstelle Kelsterbach

entstand ein Rückstau von ungefähr zehn Kilometern Länge.

Frankfurt – Niederrad: Zwei Festnahmen nach Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochnachmittag (23. November 2022) kam es zu einer

Sachbeschädigung auf dem Campus des Deutschen Fußballbundes in Niederrad. Zwei

Personen wurden festgenommen.

Gegen 13.00 Uhr wurde das Personal des Sicherheitsdienstes auf eine männliche

Person aufmerksam, die die Fassade des Gebäudes mit schwarzer Farbe besprühte.

Der 38-Jährige wurde überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei

festgehalten. Eine zweite Person filmte die Tat, konnte jedoch unerkannt

flüchten. Vor dem Gelände hielt sich eine dritte Person auf, welche die Tat

ebenfalls filmte. Es handelte sich dabei um einen 42-jährigen Mann, der im Zuge

der Fahndung festgenommen werden konnte. Beide wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt

wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Frankfurt – Innenstadt: 26-jährige Frau ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. November

2022) kam es in der Brückhofstraße zu einem Raub, bei dem ein Mann die

Handtasche einer 26-jährigen Frau erbeutete.

Die 26 Jahre alte Geschädigte hielt sich gegen 0:50 Uhr in der Brückhofstraße

auf, als sie ein Mann anbettelte. Als die junge Frau dies ignorierte und den

Flur eines dortigen Mehrfamilienhauses aufsuchte, ging ihr der Unbekannte

hinterher und fragte sie erneut nach Geld. Die Frau forderte ihn nun auf zu

gehen. Unvermittelt drückte der Mann die 26-Jährige zu Boden und entriss ihr die

Handtasche, wobei sich die Frau verletzte. Der Mann flüchtete mit der Beute zu

Fuß in Richtung Mainstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief

ergebnislos.

In der entwendeten braunen Handtasche der Marke „Fendi“ befanden sich unter

anderem eine schwarze Geldbörse „Yves Saint Laurent“, Apple Airpods, Bankkarten,

Ausweisdokumente und eine RMV-Karte.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß, dunkle

Hautfarbe, braune Augen mit großen Pupillen; bekleidet mit einer grauen

Winterjacke, einer kaputten Hose und einer Mütze.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Raubgut und / oder dem Täter machen

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 / 755 – 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.