Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Kirchhain

Nur knapp 20 Minuten, zwischen 14.45 und 15.05 Uhr stand der braune VW Golf Plus am Freitag. 18. November auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Straße Im Riedeboden. In dieser Zeit kollidierte ein noch unbekanntes Auto mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit dem Golf und verursachten an dessen Beifahrerseite einen Schaden von mehreren hunderte Euro. Der Verursacher hinterließ weder einen Zettel noch informierte er die Polizei. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten braunen Golf gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Einbruch in der Cappeler Straße

Von Dienstag auf Mittwoch, 23. November, kam es zwischen 00.30 und 09.50 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Hauses am Anfang der Cappeler Straße. Der Täter verschaffte sich durch die aufgetretene Wohnungseingangstür Zutritt und durchsuchte anschließend mehrere Räume. Nach ersten Sichtungen fehlen eine Spielekonsole samt Controller, eine Bluetooth-Lautsprecherbox, mehrere Gucci- Jacken (Nachbildungen) und Bargeld. Die Kripo Marburg hofft aufgrund des nicht geräuschlosen Eindringens und wegen des notwendigen Transports der umfangreichen Beute auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Streit zwischen Mann und Frau – Polizei sucht noch unbekannte, helfenden Passanten

Für die Polizei sind die beiden Männer und die Frau, die am späten Dienstagabend (22. November) mit ihrem Auto anhielten und einer Frau zur Hilfe eilten, dann ihren Widersacher verfolgten und zu guter letzt der Frau ihr Handy zurückgaben wichtige Zeugen. Sie werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg in Verbindung zu setzen.

Der Streit zwischen dem Mann und der Frau begann gegen 22.45 Uhr in der Allenorfer Höhe und zog sich dann über den Luchgraben in den Park unterhalb der Gesamtschule. Dort versuchte die im Schlafanzug und mit Hausschuhen bekleidete Frau ihr Handy zurückzubekommen, welches der Mann im Verlauf des Streits an sich genommen hatte. Bei dieser Aktion erlitt sie leichte Verletzungen und schrie laut um Hilfe, die sie dann auch erhielt. Die Kripo Marburg bittet die gesuchten Zeugen dringend, sich zu melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bernsdorf – Lauter Knall um Mitternacht – Unfallverursacher flüchtete

In der Nacht zum Donnerstag, 24. November, hörte ein Zeuge gegen Mittenacht einen lauten Knall. Als er der Ursache auf den Grund ging, sah er ein wegfahrendes Fahrzeug mit einem kleineren grauen Anhänger mit blauer Plane. Das Gespann verließ Bernsdorf in Richtung Kassel/Kirchhain. Die weitere Suche führte den Zeugen zu Spiegelteilen auf der Straße und einem frisch unfallbeschädigten weißen Kleintransporter. An dem am Straßenrand geparkten Firmenfahrzeug war ein Schaden hinten links an der Hecktür und am Rücklicht entstanden. Die sichergestellten Spiegelteile gehören zu einem Fiat Ducato. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise, die zur Ermittlung des mutmaßlich unfallverursachenden Fahrzeugs führen. Wo steht ein seit Donnerstag, 24. November, am Spiegel auf der Beifahrerseite beschädigter Fiat Ducato? Wer kennt ein Gespann aus Fiat Ducato und grauem Anhänger mit blauer Plane und kann entsprechende Hinweise zum Standort und/oder Fahrer bzw. Halter geben? Die Unfallfluchtermitttler sind über die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 erreichbar.

Gießen: Die Polizei-News

Adventskonzert der Katholischen Polizeiseelsorge und des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen

Gießen: Bereits zum 24. Mal laden die Katholische Polizeiseelsorge und das Polizeipräsidium Mittelhessen zu ihrem traditionellen Adventskonzert ein.

Am Samstag, 26. November 2022, ab 17.00 Uhr, tragen das Landespolizeiorchester Hessen, der Chor „Songlines“ aus Lich sowie der Handglockenchor Hüttenberg eine besinnliche und vorweihnachtliche Stimmung in die St. Thomas-Morus Kirche in der Grünberger Straße in Gießen.

„Ich freue mich nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause sehr auf unser traditionsreiches Adventskonzert. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern mit diesem Konzert Dankeschön sagen und uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bedanken. Namhafte Chöre und das Landespolizeiorchester Hessen werden an diesem Abend ihr Können darbieten und stimmen die Besucherinnen und Besucher auf eine festliche Weihnachtszeit ein. Auch in diesem Jahr folgen wir mit unserem Adventskonzert dem Benefizgedanken – Die Kollekte geht an einen wohltätigen Zweck“, so Polizeipräsident Bernd Paul vom Polizeipräsidium Mittelhessen.

Wir laden Sie herzlich ein, am Vorabend des 1. Advents die vorweihnachtliche Stimmung in der St. Thomas-Morus Kirche aufzunehmen und in Ihre Adventszeit mitzunehmen.

Das Adventskonzert ist seit Jahren fester Bestandteil der St. Thomas-Morus Gemeinde. Anita Vidovic führt die Besucherinnen und Besucher charmant und gewohnt professionell durch das vielfältige und besinnliche Programm.

Weihnachtsstimmung durch Orchestermusik. Das bietet das Landespolizeiorchester Hessen mit Dirigent Laszlo Szabo. Die Vielseitigkeit des traditionsreichen Blasorchesters verspricht den Besucherinnen und Besuchern eine klangvolle und voluminöse Einstimmung in die Adventszeit.

Der junge und lebendige Chor „Songlines“ wurde 2008 von Peter Damm an der Musikschule Lich e.V. gegründet. Seither hat sich der temperamentvolle Chor durch zahlreiche Auftritte über die Grenzen Mittelhessens hinaus einen Namen gemacht. Große Leidenschaft für Musik, gepaart mit einer mitreißenden Energie, machen diesen Chor zu einem besonderen Hörgenuss.

Harmonische und nicht alltägliche Klänge verspricht der Handglockenchor Hüttenberg e. v. unter der Leitung seines Dirigenten Jonathan Harfst. Handglocken, die kleinen Schwestern der Kirchenglocken, sind keine Einzelgänger. Die mit viel Einfühlungsvermögen zum Klingen gebrachten Glocken verbreiten eine besonders festliche Weihnachtsstimmung.

Alle Mitwirkenden treten unentgeltlich auf und unterstützen so den Benefizgedanken des Adventskonzertes. Die Kollekte geht in diesem Jahr an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Gießen. Dieser begleitet in ehrenamtlicher Tätigkeit betroffene Familien kranker Kinder in der neuen Lebenssituation und den damit verbundenen Herausforderungen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Gießen: Überladener Anhänger mit „Rettungswagen“ aus dem Verkehr gezogen

An einem Dienstag im November (08.11.2022) befuhr ein 54-jähriger Autohändler aus Bremen mit seinem Abschleppwagen und einem beladenen Anhänger die BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel. Einem Zeugen fiel die Fahrweise des Autohändlers auf sowie dessen ungewöhnliche Ladung auf und informierte die Polizei. Eine Streife stoppte das Gespann und kontrollierte es auf dem Parkplatz Limes Anhand der Fahrzeugpapiere ergab sich den Beamten bereits eine Vorahnung, dass der Anhänger überladen sein könnte. Der Autohändler transportierte einen ausrangierten Rettungswagen inklusive Einbauten und vier Kompletträdern. Zudem ließ die Sicherung des Fahrzeuges auf dem Anhänger sehr zu wünschen übrig. Die Zurrgurte waren lediglich mit einem einfachen Knoten am Anhänger befestigt und mit einem Haken in der Felge. Dieser Art der Sicherung für die Reifen ist so nicht zulässig.

Die Kontrolleure wogen das Fahrzeuggespann mit einem Spezialgerät. Die Anhängelast war um 26% überschritten. Ferner fand eine Überladung von über 22% statt. Die Experten untersagten dem Fahrer zunächst die Weiterfahrt, bis das geladene Fahrzeug auf ein geeignetes Transportfahrzeug umgeladen werden konnte. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld in dreistelliger Höhe zu.

A485 bei Gießen: VW-Fahrer gefährdet Gegenverkehr – Polizei sucht Zeugen!

Am Dienstagmorgen (22.11.) war der Fahrer eines schwarzen VW Touareg wenige Minuten vor 8 Uhr auf der A485 aus Richtung Bergwerkswald kommend unterwegs in Richtung Marburg. An der Anschlussstelle Schiffenberger Tal nahm er die Abfahrt in Richtung Schiffenberger Weg (L3131). Da sich der Verkehr im Kurvenbereich verkehrsbedingt zurückstaute, überfuhr er die doppelt durchgezogene Linie und lenkte seinen Geländewagen kurzerhand über die Gegenfahrbahn an den wartenden Autos vorbei. Dabei war es nach bisherigem Kenntnisstand auch zur Gefährdung der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gekommen. Daher ermittelt die Gießener Polizei nun aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet Verkehrsteilnehmer, denen das genannte Fahrzeug begegnet war, sich unter Tel. 0641/7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Pohlheim: BMW touchiert

Zwischen Samstag (19.November) 18.30 Uhr und Montag (21.November) 11.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Herderstraße einen in Höhe der Hausnummer 22 geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem grauen 320d zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. An dem BMW konnten rote Lackspuren gefunden werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wer kann Angaben zu dem unbekannten roten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unbekannter Kleinbusfahrer wechselt Fahrspur – VW-Fahrerin fährt gegen geöffnete Autotür

Dienstagmorgen (22.November) gegen 7.40 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Reiskirchen in einem VW den rechten Fahrstreifen der Grünberger Straße stadtauswärts und ein Unbekannter in einem Kleinbus benutzte die linke Spur. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 8 auf den rechten Fahrstreifen. Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer, der auf dem Gehweg der Grünberger Straße parkte, öffnete zeitgleich die Tür und stieg aus. Die 42-Jährige wich dem Kleinbus vermutlich nach rechts aus und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die geöffnete Fahrzeugtür des Skoda. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ein Kleinbus mit Marburger Kennzeichen (oben hell, unten rostbraunfarben), fuhr weiter und bog vermutlich in die Licher Straße ab. Die Unfallfluchtermittler suchen nach dem Kleinbus und nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Dumm gelaufen…

Richtige dumm gelaufen ist es am Samstag für einen Ladendieb. Der 30-jährige entfernte in einem Modemarkt in der Bahnhofstraße zunächst die Diebstahlssicherung einer Jacke und einem Paar Schuhe. Anschließend zog er die Bekleidungsstücke an. Damit der Diebstahl nicht aufflog, ließ er seine Jacke und Schuhe in der Umkleidekabine zurück und verließ das Geschäft. Was er aber nicht bedachte: Er hatte seinen Personalausweis und seine Bankkarte in der Jackentasche vergessen. Eine Angestellte entdecke die Sachen und informierte die Polizei.

Linden: Schmuck und Bargeld entwendet

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Unbekannte in einem Einfamilienhaus in der Erich-Kästner-Straße in Großen-Linden abgesehen. Die Einbrecher hebelten am Mittwoch zwischen 17.40 und 20.15 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten im Haus sämtliche Räume. Mit der Beute machten sie sich anschließend aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Offenbar ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute verließ ein Einbrecher die Galerie Neustädter Tor. Er brachen am Mittwoch zwischen 01.00 Uhr und 01.40 Uhr zwei Schiebetüren auf der Parkebene vier auf und kam ins Gebäude. Über einen Seiteneingang im Erdgeschoss zum Parkhaus flüchtete er aus dem Gebäude. Der Tatverdächtige hatte einen Vollbart. Er trug eine blaue Jeans mit einem hochgezogenen Hosenbein, eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Abzeichen, ein helles Oberteil und beigefarbene Turnschuhe. Wem ist die beschriebene Person in der Nähe der Galerie Neustädter Tor aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: 81-Jährige bestohlen

Als eine 81-Jährige die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Troppauer Straße öffnete, stand ein unbekannter Mann davor. Er entriss der Seniorin ihre Tragetasche und machte sich damit aus dem Staub. Das Opfer verletzte sich dabei leicht an der Hand. Nach Angaben der 81-Jährigen ist der Tatverdächtige größer als 1,55 Meter. Er war dunkel bekleidet und trug eine Kapuze oder eine andere Kopfbedeckung. Wer hat den beschriebenen Mann am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Troppauer Straße gesehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Citroen beschädigt

Zwischen 22.00 Uhr am Dienstag und 11.30 Uhr am Mittwoch beschädigten Unbekannte einen in der Hindemithstraße geparkten roten Citroen. Die Vandalen schlugen bei dem Fahrzeug zwei Scheiben ein. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Heuchelheim: Wand beschmiert

Mit orangefarbener Farbe beschmierten Unbekannte die Wand einer Sporthalle in der Bahnstraße. Die Tat ereignete sich vor etwa zwei Wochen, zwischen 17.00 Uhr am Montag (07. November) und 07.15 Uhr am Dienstag (08. November). Wer kann Hinweise auf die Verursacher des etwa 2.000 Euro teuren Schadens geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Straße „Kugelberg“ schlugen Unbekannte die Scheibe eines weißen Tiguan ein. Das Auto stand dort zwischen 21.00 Uhr am Dienstag und 07.45 Uhr am Mittwoch. Die Diebe entwendeten daraus zwei Taschen und Bekleidung. Hinweise zu den Langfingern nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Schwerverletzt nach Auffahrunfall auf der A485

Eine Schwerverletzte und etwa 10.500 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 485. Ein 26-jähriger Kia-Fahrer aus Gießen, eine 60-jährige BMW-Fahrerin aus dem Ebsdorfergrund (Landkreis Marburg-Biedenkopf) und eine 28-jährige Multivan-Fahrerin aus Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) waren am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn in Richtung Marburg unterwegs. Verkehrsbedingt bremsten der Kia-Fahrer und die BMW-Fahrerin ab. Die VW-Fahrerin übersah dies offenbar, fuhr auf den BMW auf und schob diesen auf den Kia auf. Mit einer Armfraktur brachte eine RTW-Besatzung die 28-Jährige in eine Klinik.

Gießen: Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landstraße 3126 fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach weiter. Eine 47-Jähriger Caddy-Fahrer war am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße von Rödgen in Richtung Großen-Buseck unterwegs, als ihm auf Höhe eines Bahnübergangs ein Auto entgegenkam. Als der Unbekannte offenbar auf die Gegenfahrbahn kam, wich der Caddy-Fahrer nach rechts aus. Trotz des Fahrmanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei stellte am Unfallort das Spiegelgehäuse eines weinroten Audis sicher. Wer kann Hinweise auf den Fahrer eine weinroten Audi geben, dessen Außenspiegel fehlt? Zeugen werden geben, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Lollar: Twingo beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 22.00 Uhr am Dienstag und 10.00 Uhr am Mittwoch offenbar bei einem Parkmanöver einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Twingo an der Anhängerkupplung. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen weißen Sprinter, der womöglich an der vorderen Stoßstange beschädigt ist. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-37555 entgegen.

Schutz vor Dieben in der Vorweihnachtszeit

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur besinnlich, sondern bietet auch Langfingern Gelegenheit Beute zu machen. In dieser Zeit rücken Taschen und Trickdiebe sowie Autoaufbrecher in den Focus der Gießener Sicherheitskräfte. Deswegen setzt die Polizei Gießen verstärkt uniformierte als auch zivile Streifen ein. Sie wird dabei sowohl von den Ordnungspolizisten der Stadt Gießen als auch von Wachpolizisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen unterstützt.

Taschendiebe bauen auf Ablenkung

Für ihre Weihnachtserledigungen haben viele Menschen größere Mengen Bargeld in ihren Geldbeuteln. Abgelenkt durch Einkaufszettel und Angebote, dichtes Gedränge an Verkaufsständen der Weihnachtsmärkte und volle Fußgängerzonen ermöglichen Langfingern günstige Gelegenheiten, den Besuchern das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Taschendiebe und -diebinnen arbeiten meistens in Gruppen, häufig zu viert: Der Erste beobachtet die Umgebung, die Zweite lenkt das Opfer ab, der Dritte stiehlt, der Vierte schließlich nimmt die Beute an sich und verschwindet auf Nimmerwiedersehen in der Menschenmenge. Die Kriminellen werden selten auf frischer Tat erwischt. Denn der ganze Vorgang dauert nur Sekunden – jedenfalls bei geübten Kriminellen. Bei Taschendieben handelt es sich häufig um professionelle Täter, die in ganz Europa agieren.

Die Polizei empfiehlt Besuchern von Weihnachtsmärkten, sich über die vielen Tricks der Diebe zu informieren. Sie tarnen sich vor allem als „Anrempler“, „Beschmutzer“, „Drängler“ oder falsche Touristen.

Das Auto ist kein Geldschrank

Autoaufbrecher haben es in der Regel auf im Wagen zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Aber auch der im Wagen verstaute Weihnachtseinkauf ist eine attraktive Beute für dreiste Autoaufbrecher. Ein schneller Blick ins Wageninnere verrät dem Täter, ob es sich lohnt die Scheibe einzuschlagen oder das Türschloss zu knacken. Gelegenheit macht Diebe. Deshalb rät die Polizei keine teuren Gegenstände – erst recht nicht über Nacht – im Auto zu deponieren. Ein Auto ist kein Geldschrank. Wer nichts Wertvolles darin lässt, reizt auch keine Langfinger.

Diese Tipps der Polizei schützen vor Dieben: