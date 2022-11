Baunatal/ Vellmar (Landkreis Kassel):

Gleich drei Autodiebstähle, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten, wurden der Kasseler Polizei im Laufe des heutigen Donnerstagmorgens angezeigt. In Baunatal stahlen professionell agierende Täter zwei Audi A6 Avant. In Vellmar war ein geparkter Audi Q7 das Ziel von unbekannten Autodieben. Ob die beiden Taten in Baunatal und der Diebstahl in Vellmar auf das Konto derselben Täter gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Baunatal oder Vellmar verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Zwei Taten in Baunatal

Der erste Autobesitzer aus Baunatal hatte sich am Morgen gegen 5:30 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines schwarzen Audi A6 Avant aus dem Malenter Weg bemerkt hatte. Sofort wurde eine europaweite Fahndung nach dem sechs Jahre alten Wagen im Wert von ca. 30.000 Euro eingeleitet. Rund 1 ½ Stunden später ging der Anruf eines zweiten Audi-Besitzers aus Baunatal wegen des Diebstahls seines Autos im Wert von 20.000 Euro ein. Der in der Burgbergstraße abgestellte schwarze Audi A6 Avant, Baujahr 2014, wurde höchstwahrscheinlich durch dieselben Täter im Laufe der Nacht entwendet.

Weiterer Diebstahl in Vellmar

Ein weiterer in der Nacht stattgefundener Kfz-Diebstahl in Vellmar wurde der Polizei am späten Vormittag gemeldet. Der gestohlene sieben Jahre alte Audi Q7 im Wert von 50.000 Euro war in der Nordstraße, nahe Kreuzbreite, abgestellt. Von dem dunkelblauen SUV mit schwarzen Alufelgen fehlt trotz der bisherigen Fahndungsmaßnahmen jede Spur.

Wann genau im Laufe der Nacht die Autodiebe jeweils zuschlugen, ist bis dato nicht bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den drei Taten geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Mann wird im Hauptbahnhof angegriffen – Bundespolizei sucht Zeugen

Opfer einer Gewalttat wurde gestern Abend (23.11./17:15 Uhr) ein

19-jähriger Mann aus Eschwege im Kasseler Hauptbahnhof. Der Mann gab an, von

einer ihm unbekannten männlichen Person grundlos geschlagen worden zu sein. Bei

dem Angriff wurde seine Jacke zerrissen. Der Wert der Jacke wird auf 100 Euro

beziffert.

Der 19-Jährige schaffte es noch ins Polizeipräsidium Nordhessen zu fliehen.

Anschließend wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizeiinspektion Kassel

verständigt.

Eine unmittelbare Absuche nach dem bislang unbekannten Täter verlief ohne

Erfolg.

Der Angreifer soll 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug einen

schwarzen Bart und soll südeuropäisch ausgesehen haben.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten,

sich unter der Telefon-Nr.: 0561-81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Raubversuch auf Autofahrer am großen Kreisel: Zeugen schreiten beherzt ein und halten Täter fest

Kassel-Unterneustadt: Ein 37-jähriger Autofahrer aus Kassel wurde am gestrigen Mittwochabend am Platz der Deutschen Einheit Opfer eines Raubversuchs. Ein Mann war dort völlig unvermittelt vor seinen BMW gesprungen, hatte die Fahrertür aufgerissen und wollte das Handy des Autofahrers an sich nehmen. Passanten und vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer waren auf die anschließende handfeste Auseinandersetzung an dem mitten auf der Straße stehenden Pkw aufmerksam geworden und griffen beherzt ein, sodass der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Der festgenommene 28-Jährige aus Kassel, der bereits amtsbekannt ist, befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Aktuell wird von den zuständigen Ermittlern geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird.

Wie der 37-Jährige den aufnehmenden Polizeibeamten schilderte, war er gegen 23 Uhr mit seinem Pkw auf dem Heimweg, als auf der Leipziger Straße plötzlich der unbekannte Mann vor sein Auto sprang und ihn zu einer Vollbremsung zwang. Sofort riss der Täter die Fahrertür auf, trat mehrfach gegen das Auto und beleidigt ihn. Im weiteren Verlauf verletzte er den 37-Jährigen, indem er ihm eine ungeöffnete Getränkedose auf den Kopf schlug und versuchte dann, das Handy an sich zu nehmen. Der Autofahrer setzte sich gegen den Angreifer zur Wehr und rief laut um Hilfe, wodurch die Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten. Ein ebenfalls zur Hilfe geeilter 25-jähriger Passant aus Kassel erlitt durch Schläge des sich wehrenden Täters ebenfalls leichte Verletzungen. Die alarmierten Polizeistreifen konnten den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden 28-Jährigen schließlich festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchten Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.