Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, Walramstraße, 23.11.2022, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag wurde eine Wohnung in der Walramstraße von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr die Eingangstür

der Wohnung auf und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Thorwaldsenanlage und

Spitzwegstraße, 22.11.2022, 18.00 Uhr bis 23.11.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Zwei Personen mussten am Mittwochmorgen in Wiesbaden leider die Erfahrung

machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden

sollten. In der Thorwaldsenanlage schlugen Autoaufbrecher in der Nacht zum

Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw

ein und entwendeten aus dem Innenraum des Fahrzeugs eine herumliegende

Handtasche samt den darin befindlichen Gegenständen. Ebenfalls durch eine

eingeschlagene Seitenscheibe verschafften sich Unbekannte am frühen

Mittwochmorgen in der Spitzwegstraße Zutritt zu einem dort abgestellten Pkw und

ließen hieraus einen zurückgelassenen Laptop mitgehen. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hochwertiger Pkw gestohlen, Taunusstein-Neuhof,

Georg-Ohm-Straße, Montag, 21.11.2022, 19:30 Uhr bis Dienstag, 22.11.2022, 11:00

Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde vom Gelände eines Taunussteiner

Autohändlers ein hochwertiger SUV entwendet. Die Diebe hatten sich zur Nachtzeit

vor das Firmengebäude in der Georg-Ohm-Straße begeben und dort einen

abgestellten blauen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio im Wert von rund 50.000 Euro

auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet. Am Fahrzeug befanden sich keine

amtlichen Kennzeichen, sondern die Namensschilder der betroffenen Firma. Bislang

fehlt von den Dieben jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise zum Diebstahl unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0.

Flaschen auf Weihnachtsmarktgelände geworfen, Rüdesheim am Rhein, Oberstraße,

Mittwoch, 23.11.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei in Rüdesheim einen Mann fest, welcher

zuvor Flaschen aus seiner Wohnung in Richtung des Weihnachtsmarktgeländes

schmiss. Gegen 15:00 Uhr wählten Besucher des Rüdesheimer Weihnachtsmarktes den

Notruf, da sie einen Mann beobachtet hatten, welcher aus einem Wohnhaus in der

Oberstraße heraus Flaschen auf das Gelände des Marktes geworfen hatte. Personen

waren nicht getroffen oder verletzt worden. Einer Streife der

Bereitschaftspolizei, welche sich auf dem Marktgelände befand, gelang es

daraufhin die betroffene Wohnung zu lokalisieren und den Bewohner, einen stark

alkoholisierten 35 Jahre alten Mann festzunehmen. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest zeigte einen Wert von weit über zwei Promille. Der

Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeistation gebracht, wo bei ihm eine

Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der 35-Jährige aufgrund

seines psychischen Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Ihn

erwartet nun ein Strafverfahren.

Pkw kollidiert mit Baum, Heidenrod-Zorn, Landesstraße 3031, Mittwoch,

23.11.2022, 11:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag ist ein Fahrzeug bei Heidenrod-Zorn von der Fahrbahn

abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die vier Fahrzeuginsassen wurden dabei

verletzt. Gegen 11:00 Uhr war die 44 Jahre alte Freiburgerin mit ihrem Hyundai

Santa Fe auf der Landesstraße 3031 von Heidenrod-Langschied nach Heidenrod-Zorn

unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin ein weiterer

Erwachsener, ein Jugendlicher und ein Kind. In einer Rechtskurve verlor die

44-Jährige aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Hyundai, kam von der

Fahrbahn ab und kollidierte in einem Graben mit einem Baum. Alle vier Insassen

kamen im weiteren Verlauf in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird mit

rund 10.000 Euro beziffert.

Gegenverkehr übersehen, Eltville am Rhein, Kiedricher Straße, Mittwoch,

23.11.2022, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend kam es auf der Kiedricher Straße zwischen Eltville

und Kiedrich zu einem Zusammenstoß im Gegenverkehr, bei dem ein Fahrer verletzt

wurde. Gegen 22:00 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Wiesbadenerin die Kiedricher

Straße von Eltville nach Kiedrich und bog nach links auf die Auffahrt zur

Bundesstraße 42 nach Wiesbaden ab. Beim Abbiegen übersah die 20-jährige

mutmaßlich den Gegenverkehr und stieß in der Folge mit dem entgegenkommenden

Mercedes Vito eines 31-jährigen Geisenheimers zusammen. Bei dem Zusammenstoß

verletzte sich der Geisenheimer und musste zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der

Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie einem im Verlauf des Unfalls

beschädigten Verkehrsschild beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Beide Pkw mussten

abgeschleppt werden.

Paketzustellerfahrzeug beschädigt, Aarbergen-Rückershausen, Rheinstraße,

Dienstag, 22.11.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in

Rückershausen den Transporter eines Paketzustellers. Die Polizei sucht eben

dieses samt verantwortlicher Person. Gegen 14:00 Uhr hatte der Paketbote seinen

VW Transporter in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 84 abgestellt. Als er

kurz darauf, nach der Zustellung eines Paketes zu seinem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte er fest, dass der Spiegel der Fahrerseite beschädigt worden war. Von der

unfallverursachenden Person fehlte jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Wohnanhänger auf Autobahn verloren,

Idstein, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 23.11.2022, 18:50 Uhr

(wie) Auf der A 3 bei Idstein hat ein Mann am Mittwochabend einen Wohnanhänger

verloren und auf der Fahrbahn stehen lassen. Ein 39-Jähriger befuhr mit einem

LKW und einem angehängten Wohnanhänger die A 3 in Richtung Frankfurt. Während

der Fahrt löste sich offenbar die Anhängerkupplung und so der gesamte Anhänger.

Der 39-Jährige aus Bulgarien fuhr einfach weiter, ohne sich um das Hindernis auf

der Fahrbahn zu kümmern. Der Autobahnpolizei wurde der verlorene Wohnanhänger

auf dem linken Fahrstreifen zwischen Bad Camberg und Idstein gemeldet. Kurz vor

Idstein wurde sie Streife fündig und konnte das Hindernis mithilfe von zufällig

anwesenden Mitarbeitern eines Bauunternehmens von der Fahrbahn entfernen. Hierzu

musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verlierer konnte

zunächst nicht ermittelt werden, dieser meldete sich allerdings knapp zwei

Stunden später telefonisch. Er konnte schließlich auf einem Parkplatz an der A 3

in Rheinland-Pfalz angetroffen werden. Nach Identitätsfeststellung und der

Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der 39-Jährige seine Fahrt fortsetzen.