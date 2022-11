Bergstrasse

Unfallzeugen gesucht

Fürth (ots) – Am Mittwoch (23.11.) wurde zwischen 09:45 und 10:15, auf dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heppenheimer Straße, ein geparkter weißer

VW Golf beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von mindestens 1.000,- Euro.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die

Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacher machen können. Hinweise bitte an

die Polizei in Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060.

Darmstadt

Darmstadt: Beleuchtungskontrollen in der Innenstadt / Über 150 Beanstandungen geahndet

Darmstadt (ots) – Polizeikräfte der Verkehrsinspektion haben im Laufe des

Novembers Beleuchtungskontrollen in der Innenstadt von Darmstadt durchgeführt

und dabei über 150 Beanstandungen geahndet. Schwerpunkt der Kontrolle von

Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooter Fahrern war vom 7. bis 11. und 21. bis 23.

November in der einsetzenden Dunkelheit im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im

Bereich des Friedensplatzes sowie in der Grafen- und Elisabethenstraße mit der

angrenzenden Fußgängerzone.

Die Polizisten stoppten 154 Fahrrad- und Pedelec Fahrer sowie drei E-Scooter

Fahrer und leiteten Verwarngeld Verfahren ein. Insgesamt 71 Velos und Pedelecs

hatten keinerlei lichttechnische Einrichtungen, bei 49 waren sie zwar vorhanden,

funktionierten aber teilweise oder insgesamt nicht. Drei E-Scooter Fahrer und 37

Pedelec- und Radfahrer hatten vergessen, die Beleuchtung einzuschalten. Darüber

hinaus leiteten die Polizeikräfte wegen der Handynutzung beim Fahrradfahren in

vier Fällen ein Verfahren ein. Bei den E-Scootern bestand zusätzlich der

Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und in einem Fall

ein Rotlichtverstoß.

Eine Weiterfahrt bei nicht vorhandener oder mangelhafter Beleuchtung wurde in

allen Fällen untersagt. Zudem klärten die Beamten über die Wichtigkeit der

Erkennbarkeit für schwächere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr auf. Die

Mehrheit der Kontrollierten zeigte sich einsichtig. Drei Fahrradfahrer kamen

sogar wieder an die Kontrollstelle zurück und zeigten ihre neu erworbene

Fahrradbeleuchtung.

Darmstadt-Wixhausen: Akustischer Alarm vertreibt Einbrecher

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am frühen

Mittwochmorgen (23.11.) sein Unwesen in der Merianstraße getrieben und sich

gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle verschafft. Dabei löste er nach bisherigen

Erkenntnissen den akustischen Alarm aus und flüchtete unverrichteter Dinge. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall des versuchten besonders schweren

Diebstahls betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu dem Flüchtenden

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: 26-Jährige nach räuberischen Ladendiebstahl gestellt / Ladendetektiv leicht verletzt / Anzeige und Verfahren

Darmstadt (ots) – Weil sie am Montag (23.11.) Ware aus einem Bekleidungsgeschäft

am Luisenplatz entwendete, dabei ertappt wurde und bei ihrem Versuch zu flüchten

einen Mitarbeiter des Ladens leicht verletzte, wird sich eine 26-Jährige aus

Reinheim zukünftig in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Gegen

11.45 Uhr hatte die junge Frau ihr Unwesen in dem Geschäft getrieben und war von

dem Ladendetektiv beobachtet und angesprochen worden. Ihr Fluchtversuch

scheiterte und nach der Verständigung der Polizei leiteten die Beamtinnen und

Beamten ein Verfahren ein. In diesem wird sie sich als Tatverdächtige des

räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Darmstadt-Bessungen: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots) – In der Brüder-Knauß-Straße haben Einbrecher am Mittwoch

(23.11.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr ein Einfamilienhaus

heimgesucht. Über die Terrassentür gelangten die Täter gewaltsam in das Anwesen

und suchten dort nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie fündig und

ließen unter anderem Schmuck mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

B38 / K 129 Verkehrsunfall, 3 Personen leicht verletzt

Gemarkung Reinheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag (24.11.) ereignete sich gegen

14:34 Uhr auf der B 38, Höhe Einmündung K 129, ein Verkehrsunfall mit zwei

Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Ober-Ramstädter

mit seinem Peugeot die B 38 von Roßdorf kommend in Richtung Reinheim. Ein

63-jähriger Ober-Ramstädter mit seiner 66-jährigen Mitfahrerin befuhr in seinem

VW die K 129 von Ober-Ramstadt kommend und beabsichtige nach links auf die B 38

in Richtung Roßdorf einzubiegen. Hierbei übersah dieser den

Vorfahrtsberechtigten Peugeot und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden

Fahrzeugen. Alle drei Personen wurden dabei leicht verletzt und vorsorglich mit

dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Einmündung B 38/K 129 musste für

die Unfallaufnahme und das Abschleppen beider Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt

werden. Neben zwei Rettungswagen war die Feuerwehr Georgenhausen-Zeilhard sowie

das Ordnungsamt Roßdorf im Einsatz.

Babenhausen – Sickenhofen: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Babenhausen (ots) – In den vergangenen Tagen machten sich Kriminelle bereits

zwei Mal in Sickenhofen an Einfamilienhäusern zu schaffen.

Einbrecher nutzten zwischen Dienstagmorgen (15.11.) und Mittwochabend (23.11.)

die Abwesenheit der Anwohner eines Hauses in der Hergerstraße aus, um dort

unbemerkt auf Beutezug zu gehen. Die Kriminellen hebelten ein Kellerfenster auf,

durchsuchten sämtliche Räume und fanden Bargeld sowie Schmuck. Mit ihrer Beute

flüchteten die Kriminellen anschließend unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen

verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro.

In der Nacht zum Mittwoch (23.11.) versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus

in der Ernst-Ludwig-Straße zu gelangen. Dazu hebelten die Diebe mit einem

bislang unbekannten Gegenstand an der Eingangstüre. Die Kriminellen scheiterten

in ihrem Vorhaben und flüchteten daraufhin unerkannt. Nach momentanem

Kenntnisstand verursachten sie einen Schaden von circa 100 Euro.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird nun geprüft. Das Kommissariat

21/22 in Darmstadt ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise zu den Tätern

unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Weiterstadt-Riedbahn: Renitente Ladendiebe / 34- und 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Weiterstadt (ots) – Zwei 34 und 50 Jahre alte Männer sind am Mittwochnachmittag

(23.11.) bei dem Versuch Alkoholika im Wert von mehreren Hundert Euro zu

entwenden, von Mitarbeitern eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße

ertappt und festgehalten worden. Nach ihrer Alarmierung und einer anschließenden

Kontrolle stellten die Beamten in ihren mitgeführten Rucksäcken Alkoholika im

Wert von mehr als 600 Euro sicher. Zudem zeigte sich, dass der 50-Jährige mit

94 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Beide Männer aus Bad Arolsen und

Hanau wurden mit zur Wache genommen. Dort erfolgten im Rahmen der

Anzeigenerstattung auch die erkennungsdienstlichen Behandlungen. Gegen die

Tatverdächtigen wurden Verfahren eingeleitet und beide nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

Weiterstadt: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots) – Am Dienstagabend (22.11.) sind die Spuren ungebetener

Besucher in einem Mehrfamilienhaus „Vorm Heiligen Kreuz“ entdeckt worden. Zeugen

hatten gegen 19.30 Uhr die Polizei alarmiert, als sie die Hebelspuren im

Kellergeschoss an einer Wohnungstür entdeckten. Der Schaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit dürfte bis zum Freitag

(18.11.) gegen 5.30 Uhr zurückreichen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt

wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer

06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Gross-Gerau

Groß-Gerau/Stockstadt: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei

Groß-Gerau/Stockstadt (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Mittwoch (23.11.) zu. In der Zeit zwischen 10.00 und 17.30 Uhr geriet ein Wohnhaus in der Saalestraße in Dornheim in das Visier der Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, um in die Räumlichkeiten einzudringen. Es wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Den Einbrechern fiel Bargeld und Schmuck in die Hände. Zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr drangen Unbekannte ebenfalls durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Stockstadt ein. Auch in diesem Fall wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die ungebetenen Besucher unter anderem Münzgeld und Schokolade.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag (22.11.) , gegen 15:50 Uhr, parkte eine 50-jährige Frau aus dem Odenwald ihren roten Ford Focus auf dem Großparkplatz am Bienenmarkt Gelände ab.

Als die Dame gegen 16:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrer hinteren Stoßstange fest. Offensichtlich beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Pkw.

Hiernach entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter gerecht zu werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Höchst: Mit 77 „Sachen“ durch den Ort/Fahrverbot droht

Am Dienstagabend (22.11.), ab 22.00 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Höchst eine Lasermessung in der Erbacher Straße durch. Die Geschwindigkeit ist dort während den Nachtstunden auf 30 km/h begrenzt. Von 100 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 14 zu schnell unterwegs.

Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 33-jährige Autofahrerin, die 47 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatte. Die Wagenlenkerin erwartet nun ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Höchster Ordnungshüter werden auch zukünftig den Verkehr überwachen und die Geschwindigkeitskontrollen fortführen. Ziel ist nicht nur die Reduzierung des Lärms in den Ortschaften, sondern auch die Verhinderung von Unfällen.