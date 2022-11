Hettenleidelheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hettenleidelheim (ots) – Am 24.11.2022 gegen 13:00 Uhr kam es an der Einmündung B 47, L 453, Gemarkung Hettenleidelheim, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Ein 82-jähriger Peugeot-Fahrer aus dem Leiningerland befuhr die L 453 von Tiefenthal kommend in Richtung Hettenleidelheim. Ein 37-jähriger Audi-Fahrer aus Kaiserslautern befuhr die B 47 aus Richtung Wattenheim kommend in Richtung Eisenberg. An der Einmündung B 47, L 453 bog der 82-Jährige nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden Audi-Fahrers. Der 82-jährige Peugeot-Fahrer stieß hierbei frontal gegen die rechte Fahrzeugfront des Audi-Fahrers, welcher durch den Zusammenprall nach links in den Straßengraben abkam. Sowohl der 82-Jährige als auch der 37-Jährige wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf insgesamt 15000,-EUR geschätzt wird. Diese mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr Hettenleidelheim vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn im genannten Einmündungsbereich für ca. 1 ½ Stunden komplett gesperrt werden.