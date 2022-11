Es gibt ein bekanntes Sprichwort: „Ein Haus ohne Buch ist wie ein Körper ohne Geist“.

Und da ist viel Wahres dran. Doch egal, ob du viele Bücher hast oder dich für Minimalismus entscheidest und nur eine Sammlung deiner liebsten Bücher zu Hause hast, du wirst dich bestimmt fragen, wo du sie aufbewahren sollst. Ein maßgefertigtes Bücherregal könnte die Antwort sein, aber es gibt noch mehr als das. Hier findest du die unserer Meinung nach besten Möglichkeiten, Bücher zu lagern.

3 Möglichkeiten, Bücher zu lagern

Jeder Bücherwurm hat sich schon mindestens einmal in seinem Leben die Frage gestellt: „Wo stelle ich meine Bücher hin?“ oder „Wo kann ich meine Bücher noch verstecken?“. Wir kommen zur Rettung, hier sind unsere 3 Patente für die Buchführung nicht nur zu Hause.

• Bücherregal – eine Lösung für die Glückspilze

Es ist eine offensichtliche Wahl. Wenn wir an Bücher denken, ist der erste Gedanke sicher ein Bücherregal. Kein Wunder, schließlich ist ein Bücherregal der beste Ort, um deine Büchersammlung aufzubewahren. Es ist ein Möbelstück, das in seiner Breite und im Abstand der Regale an die Maße deiner Bücher angepasst ist, sodass du auch auf kleinem Raum eine Menge Bücher unterbringen kannst. Warum denken wir also, dass dies eine Lösung für die Glücklichen ist? Nun, nicht jeder hat in seiner Wohnung genug Platz für ein Bücherregal.

• Bücherregale für diejenigen, die keinen Platz auf dem Boden haben

Bücherregale sind eine fantastische Idee für die Aufbewahrung von Büchern. Wenn du eine freie Wand hast, brauchst du keine Sekunde länger zu überlegen und kannst einfach Regale einbauen. Der Vorteil ist, dass du deine eigene originelle Komposition erstellen kannst. Mische Muster und Farben der Regale, montiere sie untereinander, überlappe sie oder ordne sie zufällig an. Die Regale können über einem Sofa, über einer Tür oder an der ganzen Wand angebracht werden.

• Kisten, Boxen und Körbe für Bücher, weil das Patent zählt

Wenn du deine Büchersammlung nicht ausstellen musst, sondern sie immer griffbereit haben willst, dann verwende verschiedene Arten von Kisten und Körben. Auf diese Weise hast du deine Bücher immer in deiner Nähe, und sie verstauben nicht so schnell und sind vor Schmutz geschützt. Du kannst die Kisten stapeln oder sie unter dem Bett oder im Kleiderschrank verstecken. Deshalb ist dies ein großartiges Patent für alle, die das Beste aus ihrem Raum machen wollen.