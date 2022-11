Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kirchheim: Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Aus welchen Gründen eine Seniorin gestern (23.11.22) gegen 09 Uhr in Kirchheim in der Weinstraße Süd den Bahnübergang bei geschlossener Schranke überquert hat, ist nicht bekannt. Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt konnten diesen Verkehrsverstoß im Rahmen einer Streifenfahrt beobachten und die Fußgängerin daraufhin ansprechen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Bußgeldkatalog sieht für dieses Fehlverhalten ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro und den Eintrag eines Punktes im Zentralen Verkehrsregister vor.

