Ludwigshafen: Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in der Friedenskirche

Ludwigshafen – Zum diesjährigen Adventskonzert hatten Aktion 72, der Förderkreis Friedenskirche e.V. und die Polizeidirektion Ludwigshafen am Mittwoch, 23.11.2022, wieder in die Friedenskirche eingeladen.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz (Leitung: Stefan Grefig) spielt die Adventskonzerte seit vielen Jahren und war im Jahr 2022 zum 18. Mal in der Friedenskirche Ludwigshafen-Friesenheim. Nach einem abgespeckten Programm im letzten Jahr, musizierte dieses Jahr wieder das komplette Orchester ohne jegliche Einschränkungen.

Dr. Helmuth Morgenthaler, Vorsitzender Förderkreis Friedenskirche Ulrich Alter, Aktion 72 Polizeidirektor Uwe Giertzsch, Polizeidirektion Ludwigshafen

Nach der Begrüßung von Dr. Helmuth Morgenthaler (Vorsitzender des Förderkreises Friedenskirche) und Ulrich Alter (Aktion 72) eröffnete das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von Stefan Grefig das Konzert mit „A Festival Prelude“, „Andante und Rondo“ (Solisten: Alice Brie und Marina Moro, Flöten) und „Donna Notiz Pacem“.

Die Ensembles des Landespolizeiorchesters (Saxophonquartett, Blechbläserquintett und Holzbläserquintett) spielten „Tale for the Late Evening“, „Londonderry Air“ und „Ein Sommernachtstraum“.

Weitere Stücke des Orchesters waren „Morning Star Variation“, „The Seal Lullaby“ und „Kommet ihr Hirten“. Als Abschluss wurde vom Publikum der Choral „Macht hoch die Tür“ zu den Orchesterklängen gesungen.

Karen Schreckegast-Humm

Karen Schreckegast-Humm ergänzte das musikalische Programm mit heiteren und besinnlichen Texten. Das Schlusswort sprach Polizeidirektor Uwe Giertzsch.

Die drei Veranstalter (Aktion 72, Förderverein Friedenskirche, Polizeidirektion) freuten sich über das Interesse des Publikums. Auch in diesem Jahr wurde kein Eintritt verlangt, sondern um Spenden gebeten. Der Erlös des Konzerts wird wie in den vergangenen Jahren den Zielen der Veranstalter zugute kommen.

Das nächste Adventskonzert des Landespolizeiorchesters ist am Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 18 Uhr, in der Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern.

v.l.: Marina Moro und Alice Brie, Flöten Musikalische Leitung: Stefan Grefig Saxophonquartett Blechbläserquintett Holzbläserquintett Fotos: Holger Knecht

Die „Aktion 72“ unterstützt seit 50 Jahren Bedürftige in Ludwigshafen. Der „Förderkreis Friedenskirche“ wurde gegründet, um die Renovierung und Instandhaltung der Friedenskirche in Friesenheim zu unterstützen. Die Polizeistiftung dagegen engagiert sich unter anderem für Polizeibeamtinnen und -beamte nach Unglücksfällen oder Nachteilen, welche im Zusammenhang mit dem Dienst stehen, aber ebenso auch für Personen, die Polizisten aktiv unterstützt und dadurch erhebliche gesundheitliche oder finanzielle Nachteile erlitten haben.