Schifferstadt (ots) – Aus bisher ungeklärten Gründen kam es am Dienstag 22.11.2022 in der Bahnhofstraße zu einem Streit unter mehreren alkoholisierten Männern. In der Folge wurde Pfefferspray eingesetzt und einem 27-jährigen Beteiligten ins Knie gebissen. Der 27-jähriger aus Schifferstadt kam vorsorglich in ein Krankenhaus, welches er nach kurzer Zeit verlassen konnte.

Aufgrund des unklaren Tatherganges wird nun gegen mehrere Personen, unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Hinweise bitte unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.