Schuhe entwendet

Mutterstadt (ots) – Nachdem ein 35-jähriger in einem Schuhgeschäft in der Ludwigshafener Straße 2 Paar Schuhe in seiner Tasche verstaut hatte und das Geschäft verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen, wurde vom Filialleiter die Polizei verständigt.

Dieser händigte der Mann 2 Paar Schuhe im Wert von 150 Euro aus. Bei einer polizeilichen Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle bestehen.

Aufgrund dessen wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Aufgrund des aktuellen Falls erwartet ihn nun noch ein Verfahren wegen Diebstahls.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Neuhofen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 19.11.2022 beschmierten unbekannte Täter Fenster am Haupteingang sowie an der WC-Anlage des Bürgerhauses in der Jahnstraße mit weißer Farbe. Neben dem Schriftzug eines Fußballvereins wurde unter anderem ein Hakenkreuz angebracht.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.