Sturz von E-Scooter an Bordsteinkante – 33-Jähriger verletzt

Speyer (ots) – Am Dienstag 22.11.2022 kurz vor 11 Uhr befuhr ein 33-Jähriger auf seinem E-Scooter die Stöberstraße in Richtung Schwerdstraße. Dabei fuhr er auf einen Bordstein auf und verlor hierbei das Gleichgewicht. Er stürzte deshalb ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Boden. Ein 71-jähriger Ersthelfer fand den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu, der den 33-Jährigen in ein Krankenhaus verbrachte. Er klagte über Schmerzen in beiden Beinen.

Einbruch in Gartengrundstück am Brucknerweg

Speyer (ots) – Zwischen dem 20.11.2022, 11:30 Uhr, und dem 22.11.2022, 13 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein verschlossenes Zugangstor auf ein Grundstück am Brucknerweg und schnitten das Vorhängeschloss zu einem Lagerschuppen auf. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von ca. 10.500 Euro aus dem Schuppen. Die Polizei geht aufgrund der Menge des Diebesgutes davon aus, dass die Täter das Diebesgut mittels eines Fahrzeugs abtransportiert haben.

Wer hat im Brucknerweg verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bürger melden alkoholisierte und auffällige Personen; Fahrrad sichergestellt

Speyer (ots) – Am Nachmittag und frühen Abend des 22.11.2022 kam es in Speyer zu mehreren Vorfällen mit alkoholisierten Personen, die Passanten und Geschäftsleuten negativ auffielen. In allen Fällen war die Polizei vor Ort.

Um 16 Uhr beobachtete ein 64-jähriger Passant auf einem Parkplatz in der Else-Krieg-Straße eine 38-Jährige dabei, wie diese mit ihrem Fahrrad wegfahren wollte. Der 64-Jährige verhinderte die Fahrt und rief die Polizei, da die 38-Jährige aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht fahrtauglich erschien. Die Beamten stellten ihr Fahrrad zur Gefahrenabwehr sicher und erteilten der Dame einen Platzverweis. Um 16:45 Uhr kam die 38-Jährige allerdings zurück und betrat einen Markt in der Else-Krieg-Straße, in welchem sie eine Wodkaflasche im Wert von unter 2 Euro an sich nahm und versuchte, die Flasche unter Umgehung des Kassenbereiches zu entwenden. Da ein akustischer Alarm ertönte und da Angestellte auf die Dame zukamen, warf sie die Flasche in eine Auslage und flüchtete aus dem Markt. Polizeibeamte trafen die 38-Jährige nicht mehr an und leiteten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und versuchten Diebstahls gegen sie ein.

Kurz vor 18 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Marktes in der Else-Krieg-Straße der Polizei einen Mann, der den Markt trotz bestehenden Hausverbotes betreten habe und Kunden anpöble. Die Polizeistreife traf einen betrunkenen 48-Jährigen an und erteilte ihm einen Platzverweis. Er schob ein blau-weißes Rennrad des Herstellers Kotter, das die Beamten aufgrund von Eigentumszweifeln sicherstellten. Der 48-Jährige trat seinen Heimweg zu Fuß an. Wenig später meldeten Zeugen eine Person, die zu Fuß auf der B39 unterwegs ist und Warnbaken umwirft. Die Polizeistreife traf den 48-Jährigen hier erneut an und nahm den Störenfried in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,11 Promille.

Um 18 Uhr meldeten Zeugen einen stark alkoholisierten Mann in der Fuchsweiherstraße, der beim Schieben seines Fahrrades schon mehrfach hingefallen war. Die Beamten trafen einen 59-Jährigen an, der auch vor den Augen der Beamten stark schwankte und mehrfach beim Gehen stürzte. Dem 59-Jährigen gelang die Durchführung eines Atemalkoholtests aufgrund motorischer Einschränkungen nicht. Die Beamten nahmen den Mann zu seinem Schutz in Gewahrsam und sicherten sein Fahrrad gegen Wegnahme.

Wer vermisst sein blau-weißes Rennrad der Marke Kotter? Eigentümer wenden sich bitte unter Vorlage eines Eigentumsnachweises an die Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrollen am Dienstag

Speyer (ots) – Am Dienstag 22.11.2022, führte die Polizei Speyer mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet Speyer durch.

Vor Schulbeginn überwachten Polizeibeamte den Schulweg in der Zeppelinstraße und kontrollierten 12 Fahrzeuge. Hierbei stellten die Beamten ein Kleinkind in einem PKW fest, das ohne den vorgeschriebenen Kindersitz befördert wurde. Außerdem führten zwei Fahrzeugführer den Führerschein oder Fahrzeugschein nicht mit. Die Beamten verwarnten drei Fahrzeugführer und stellten zwei Mängelberichte aus.

Von 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr richteten die Beamten eine Kontrollstelle auf dem Festplatz ein und überwachten den Verkehr in der Geibstraße. Hierbei kontrollierten sie 17 Fahrzeuge und stellten leiteten vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unerlaubter Benutzung eines Mobiltelefons ein. Drei Fahrzeugführer waren ohne Gurt unterwegs und bezahlten Verwarngelder. Außerdem stellten die Beamten vier Fahrzeuge mit Mängeln fest, deren Fahrer sie zur Behebung unter Fristsetzung aufforderten.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten die Beamten sowohl den Verkehr an der Einmündung Holzstraße/Schützenstraße als auch in der Otto-Mayer-Straße. In der Holzstraße wiesen die Beamten 25 Schüler auf die geltenden Verkehrsregeln an der Einmündung hin und sensibilisierten sie für die Gefahren durch den fließenden Verkehr auf der Schützenstraße. In der Otto-Mayer-Straße verwarnten die Beamten drei Fahrzeugführer wegen Missachtung der kürzlich eingerichteten Einbahnstraßenregelung.

Zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr betrieben die Beamten erneut die Kontrollstelle am Festplatz und kontrollierten sieben Fahrzeuge. Hier ahndeten die Beamten zwei unerlaubte Benutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Zwischen 23:30 Uhr und 01:30 Uhr am Folgetag betrieben Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße. Hierbei kontrollierten sie 15 Fahrzeuge mit dem Fokus auf Beleuchtungsmängel. Die Beamten stellten ein Fahrzeug fest, dessen Hauptuntersuchung bereits seit Januar 2022 fällig ist und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Sie stellten insgesamt 5 Mängelberichte wegen Beleuchtungsmängeln und fehlender Urkunden sowie des beschriebenen Hauptuntersuchungsverstoßes aus.