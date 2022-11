Mannheim-Käfertal: Lkw fährt Straßenlaterne um – Oberleitung der rnV tangiert

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Dienstagmorgen kam es um kurz nach 6 Uhr zu einem

Verkehrsunfall im Bereich der ABB-Brücke.

Auf der Straße Auf dem Sand, an der Kreuzung zur Rollbühlstraße, war ein 49

Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeuggespann in Richtung Innenstadt

unterwegs, als er die Engstelle an der ABB-Brücke passieren wollte.

Offenbar aufgrund des zu breiten Gespanns setzte der 49-Jährige mit seinem

Fahrzeug zurück und kollidierte hierbei mit einer im Bereich der Bushaltestelle

Käfertal-Süd stehenden Straßenlaterne.

Die Straßenlaterne wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und auf die im

Straßenbereich verlaufende Oberleitung der rnV gedrückt. Straßenbahnen konnten

die Unfallstelle somit nicht länger passieren, wodurch der schienengebundene

Personennahverkehr in dem Bereich, bis zur Bergung der Straßenlaterne,

vollständig zum Erliegen kam.

Der hierdurch entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert

werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen kam

es zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen des innerstädtischen Verkehrs.

Mannheim-Neckarstadt: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Mannheim (ots) – Ein 21-Jähriger erhielt am Dienstagmittag gegen 13 Uhr einen

sogenannten Schockanruf. Die unbekannte Täterschaft gaben sich als Polizeibeamte

aus und teilten dem 21-Jährigen mit, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn

laufen würde. Er wurde aufgefordert, 400 Euro von seinem Konto auf eine Google

Play Karte zu transferieren und den falschen Polizisten den Code mitzuteilen. In

dem Glauben, dass es sich um echte Polizeibeamte handelt, überwies der

21-Jährige das Geld und teilte ihnen den Code mit. Nachdem er auf den Betrug

aufmerksam gemacht worden ist, brachte er den Fall zur Anzeige.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugenaufruf!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Dienstag zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr brach

unbekannte Täterschaft in der Herzogenriedstraße in eine Wohnung ein. Die

Unbekannten verschafften sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung.

Die Summe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei

sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstag um 14:20 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge

es auf der Altriper Straße, da ein 19-jähriger Autofahrer aus bislang nicht

bekannten Gründen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr.

Infolge des Verkehrsunfalles verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht.

Zudem waren beide verunfallten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Mannheim-Neckarstadt: PKW touchiert Radfahrer und flüchtet

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Dienstag gegen 17:30 Uhr missachtete ein derzeit

noch unbekannter Autofahrer im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße /

Lenaustraße die Vorfahrt eines 58-jährigen Radfahrers, kollidierte mit diesem

und flüchtete im Anschluss. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers konnte

der Radfahrer die Kollision nicht verhindern. Glücklicherweise wurde er bei dem

Unfall nicht verletzt.

Aufgrund der Aussagen des Radfahrers konnte das Fahrzeug ermittelt werden.

Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich schätzungsweise auf 1.200,- Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.