Wiesloch – Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Keller eines Wohnhauses

Wiesloch (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Rosenstraße

zu einem Brand im Kellerraum eines Wohnhauses. Aktuellen Ermittlungen zufolge

war die Ursache des Feuers hierfür ein Kleinkind, welches versehentlich den Herd

einer nicht mehr verwendeten Küche anschaltete. Da dies jedoch zunächst

unbemerkt blieb, fingen die Gegenstände auf der Herdplatte Feuer. Bei Eintreffen

der Freiwilligen Feuerwehr Rauenberg, war das Feuer bereits durch eine

Bewohnerin des Hauses gelöscht worden.

Es gab keine Verletzten.

Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Hoher Diebstahlschaden nach Einbruch auf Firmengelände – Die Polizei sucht Zeugen

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Zwischen Samstag, den 19.11.2022, gegen

13:30 Uhr, und Montag, den 21.11.2022, gegen 6:30 Uhr, gelangten bislang

unbekannte Täterschaft auf noch unbekannte Art und Weise auf ein Betriebsgelände

in der Altrottstraße und richteten einen Schaden im mittleren fünfstelligen Wert

an. Sie entwendeten mehrere, tonnenschwere Kabelrollen und eine Vielzahl an

Wasserzählern, weshalb ersten Ermittlungen zufolge zum Verladen und Abtransport

womöglich ein Kran und mindestens ein LKW verwendet werden mussten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Vollendeter Whats-App-Betrug

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 63-Jährige erhielt am

Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Der

Verfasser gab sich als ihr Sohn aus. Über Whats-App brachte der angebliche Sohn

die 63-Jährige dazu, eine Überweisung in Höhe von ca. 2.100 Euro in Auftrag zu

geben. Nachdem sie ihren tatsächlichen Sohn kontaktierte, machte dieser ihn auf

den Betrug aufmerksam und die 63-Jährige erstatte sofort Anzeige. Das betroffene

Bankunternehmen wurde umgehend kontaktiert. Ob diese einen Geldtransfer noch

verhindern konnte, ist bislang unklar.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von

Dienstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, und Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es

in dem Andreas-Hofer-Weg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Vermutlich

verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über die Terrassentür

Zutritt zum Anwesen.

Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) / B39: Nach Verkehrsunfall mit Verletzten Fahrbahn wieder frei

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) / B39 (ots) – Nach dem Unfall am

Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ist die Bundesstraße 39 für beide Richtungen

wieder freigegeben.

Im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße (K 4271) kam es zu einem Unfall mit

zwei Fahrzeugen, wobei mindestens eine Person verletzt und durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge

mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden, nachdem Betriebsstoffe

ausgelaufen waren.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Über

die Verletzungen der Unfallbeteiligten oder die Höhe des Sachschadens liegen

noch keine näheren Informationen vor.

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) / B39: Verkehrsunfall mit Verletzten / Rettungskräfte im Einsatz / Fahrbahn in Fahrtrichtung Angelbachtal freigegeben

Mannheim (ots) – Nach dem Unfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ist die

Bundesstraße in Richtung Angelbachtal für den Verkehr zwischenzeitlich wieder

freigegeben.

Zur Bergung der Unfallbeteiligten Fahrzeuge und aufgrund von Reinigungsmaßnahmen

nach dem Auslaufen von Betriebsstoffen bleibt die Fahrbahn in Fahrtrichtung

Wiesloch weiterhin gesperrt.

Im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße (K 4271) kam es zu einem Unfall mit

zwei Fahrzeugen, wobei mindestens eine Person verletzt und durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Über

die Verletzungen der Unfallbeteiligten oder die Höhe des Sachschadens liegen

noch keine näheren Informationen vor.

Schwetzingen / Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) / B535: Temporär gesperrter Tunnel in Fahrtrichtung Mannheim nach Auslösung Höhenkontrolle – Fahrbahn wieder befahrbar

Schwetzingen / Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) / B535 (ots) – Am Mittwochmorgen

kam es zu einer Sperrung des zwischen Schwetzingen und Plankstadt liegenden

Tunnels der Umgehungsstraße (B 535) für eine Dauer rund zwei Stunden. Betroffen

war die sogenannte Nordröhre des Tunnels, also die Bundesstraße in Fahrtrichtung

Mannheim.

Als Auslöser für die Sperrung konnte den bisherigen Erkenntnissen nach ein mit

Gestrüpp beladener Lkw ausgemacht werden, welcher um kurz nach 8:20 Uhr offenbar

die Höhenkontrolle, vermutlich durch nach oben überstehende Ladung, ausgelöst

hatte. Die Höhenkontrolle bezeichnet ein elektronisches Überwachungssystem des

Tunnels, welches zu hohe, einfahrende Fahrzeug frühzeitig erkennen und dabei

automatisiert die Ampelanlage am Tunneleingang für andere Verkehrsteilnehmer auf

Rot schalten kann.

Der Verursacher konnte den betroffenen Tunnelabschnitt in Begleitung von

Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Schwetzingen wieder verlassen. Zu

Schäden im oder am Tunnel kam es im Zuge des Vorfalls nicht.

Durch die Sperrung kam es zu Behinderungen des übrigen Verkehrs. Dieser staute

sich entsprechend zurück und musste, bis zur Aufhebung der Sperrung gegen 10:30

Uhr, durch weitere Einsatzkräfte der Polizei abgeleitet werden.