Heidelberg-Handschuhsheim: Kindergarten mit Graffiti beschmiert – Zeugenaufruf

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Von Montag, gegen 16 Uhr, bis Dienstag, gegen

12:30 Uhr, kam es in der Handschuhsheimer Landstraße zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte Täterschaft besprühte den Briefkasten der dortigen

Kindertageseinrichtung mit Graffiti.

Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am gestrigen Dienstag, in den

Nachmittagsstunden, zwischen 14:30 und 17:30 Uhr schlugen bislang unbekannte

Täter, bei einem in der Handschuhsheimer Landstraße, Höhe dem Anwesen 45,

geparkten silberfarbenem Pkw VW Bora die Seitenscheibe ein.

Sie gelangten so über das Autoinnere an den Kofferraum, in dem eine Tasche

abgelegt war. Die Tasche mit Bekleidungsstücken wurde entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord in Verbindung,

Telefonnummer 06221 4569-0, zu setzen.