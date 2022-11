Mit Messer bedroht und Handy geraubt

Mainz-Marienborn (ots) – Ein 20-Jährigen Mann aus Mainz wurde mit dem Messer bedroht und das Handy geraubt. Der 20-Jährige befand sich am Dienstag 22.11.2022 gegen 09 Uhr in der Gustav-Schwalbach-Straße in Marienborn. Ein dunkelhäutiger fremder Mann sprach ihn an und fragte, ob er sich sein Telefon leihen dürfte, um zu telefonieren.

Nachdem der junge Mann ihm das Handy ausgehändigt hatte, zückte der Täter unvermittelt ein Messer und bedrohte den 20-Jährigen damit. Der 20-Jährige Mainzer ergriff daraufhin die Flucht. An seiner Arbeitsstätte angekommen, offenbarte er sich einer Kollegin, welche daraufhin einen Notruf absetzte.

Der Täter konnte durch die Polizei trotz intensiver Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Vermutlich folgte der Täter dem 20-Jährigen schon, als er aus der Straßenbahn ausstieg.Deshalb wurde die Videoaufzeichnung der Bahn gesichert und ist Teil der weiteren Ermittlung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß und schlank, dunkelhäutig mit einem Tattoo in Form eines Schriftzuges unter dem Auge. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Winterjacke und einer grauen Kapuze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Schlägerei in Restaurant

Mainz-Altstadt (ots) – Der Polizei wurde am Dienstag 22.11.2022 gegen 20:30 Uhr gemeldet, dass es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in einem Restaurant am Schillerplatz kommen würde. Die Beteiligten gingen mit Stühlen aufeinander los.

Bei dem Eintreffen der Polizeistreifen des Altstadtreviers konnte nur noch eine Person während der Fahndung angetroffen werden. Diese wies eine leichte Verletzung im Gesicht auf, lehnt jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Der Mann schilderte den Beamten, dass es einen Streit zwischen Gästen und einer Kellnerin gab, welcher sich immer weiter hochschaukelte. Er selbst wollte zum Schlichten dazwischen gehen, als die Angreifer ihn körperlich und teilweise mit Stühlen attackierten. Anschließend fuhren die Angreifer mit Fahrrädern weg.

In dem Restaurant ist eine Videoüberwachung vorhanden, welche durch die Beamten im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 22.11.2022 kam es in der Philipp-Wasserburg-Straße zu mehreren Autoaufbrüchen. An insgesamt an 8 Autos wurden durch den oder die bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Polizei rät generell, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Auch, wenn sie vermeintlich sicher im Handschuhfach oder nicht sichtbar verstaut sind. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Flucht

Dolgesheim (ots) – Am 19.11.2022 gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung in der Gaustraße/Oberpforte in Dolgesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler PKW fuhr rückwärts gegen die Mauer der dortigen Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug und oder dem Fahrer oder der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.