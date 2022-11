Saatgut verloren (siehe Foto)

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Wegen verlorener Ladung ist es am Mittwoch 23.11.2022 zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Ein landwirtschaftliches Gespann hatte gegen 08.15 Uhr auf seinem Weg durch die Donnersbergstraße das geladene Saatgut verloren. Als der Fahrer den Verlust bemerkte, stoppte er sofort und informierte die Polizei sowie die Straßenmeisterei.

Das Saatgut wurde durch den Fahrer selbst mit einem Bagger von der Fahrbahn geräumt. Die Polizei regelte den Verkehr, der dann nach gut zwei Stunden wieder ungehindert fließen konnte. |elz

E-Bike gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein E-Bike im Wert von circa 2.800 Euro haben sich Diebe zwischen Sonntag und Montag unter den Nagel gerissen. Das Elektro-Fahrrad stand in einem Hof in der Ringstraße in Enkenbach-Alsenborn. Der Besitzer hatte es am Sonntagabend gegen 20 Uhr dort abgestellt und abgeschlossen.

Als er am Montagvormittag gegen 10 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war das Fahrrad der Marke Cube weg. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |elz

Jugendliche beschädigen Gartenzaun in der Hauptstraße

Bann (ots) – Am vergangenen Freitagabend gegen 22.45 Uhr, beschädigten augenscheinlich drei Jugendliche einen Gartenzaum im Bereich der Hauptstraße.

Die Polizei Landstuhl sucht nun nach einem Zeugen, der kurze Augenblicke vorher die gleiche Örtlichkeit passiert hatte und mutmaßlich den 3 Jugendlichen entgegenkam. Polizei Landstuhl 06371/805-0.|pilan RoBi

Kaiserslautern

Abgelaufener Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots) – Bei der Bestreifung des Weihnachtsmarktes am Montagnachmittag ist Polizisten der Fahrer eines E-Scooters aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass der Versicherungsschutz des Elektrorollers abgelaufen ist. Der 48-jährige Fahrer gab an, dass der Roller nicht ihm, sondern einem Freund gehöre.

Auch der 43-jährige Eigentümer des E-Scooters kam vor Ort. Er erläuterte, dass er noch nicht die Zeit gehabt habe, die Versicherung des Elektrorollers zu erneuern. Sowohl gegen den 48-jährigen Fahrer als auch gegen den Eigentümer des Rollers wird ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Die Polizei appelliert: Auch bei der Benutzung von E-Scootern im Straßenverkehr ist auf einen gültigen Versicherungsschutz zu achten. |cjh

Wer hat das gestohlene Fahrrad gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Ein 21-Jähriger musste am Dienstagmittag den Diebstahl seines Fahrrades feststellen. Das auffällig orange-hellblaue Zweirad hat in den letzten Tagen ein Unbekannter aus einem abgeschlossenen Fahrradkeller in der Kurt-Schumacher-Straße gestohlen.

Gesucht werden Zeugen, die das mit dem Rahmenschriftzug “PORSCHE” versehene und in orange-hellblauer Farbe übermalte Fahrrad gesehen haben. Hinweise können der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Tel: 0631/369-2250 gemeldet werden. |cjh