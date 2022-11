Unfall Niederbergbrücke

Kirn (ots) – Am Dienstag 22.11.2022 gegen 22:00 Uhr befuhr eine 26-jährige PKW-Fahrerin die Straße im Niederberg in Kirn in Richtung Industriestraße. Im dortigen Auffahrbereich zur Brücke, geriet sie mit ihrem Fahrzeug ,aufgrund bisher ungeklärter Ursache, gegen den rechten erhöhten Bordstein. Hierauf verlor sie die Kontrolle und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit dem dortigen Geländer.

Am PKW, sowie am Geländer entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Dieser wird derzeit auf ca. 6.500 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste aufgrund der starken Deformierung im Frontbereich abgeschleppt werden.

Versuchter Betrug – Falscher Polizeibeamter klingelt an der Haustür

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 23.11.2022 gegen 10 Uhr klingelt ein bisher unbekannter Mann bei einer 90-jährigen Dame aus Bad Kreuznach an der Haustür und gibt sich als Polizeibeamter aus. Er teilt der Frau mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und die Täter auch die ältere Dame für einen bevorstehenden Einbruch ins Visier genommen hätten.

Im Anschluss fragt der Mann nach Bargeld und Schmuck. Er lässt sich dann auch den Schmuck der Frau in ihrer Wohnung zeigen. Hiernach verlässt der Mann die Wohnung ohne etwas zu entwenden.

Täterbeschreibung:

ca. 60-65 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, normale Statur, dunkelbraunes kurzes Haar, bekleidet mit grauer Stoffhose, schwarzem Parka und schwarzen Lederhandschuhen.

Seien Sie wachsam und verständigen Sie bei Zweifeln an der Echtheit von Amtsträgern umgehend die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern. Übergeben sie kein Bargeld und/oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter Tel.: 0671 8811-0.