Unfall am Bahnübergang in Lindheim

Lindheim/Wetteraukreis (ots) – Am Bahnübergang in Bereich Lindheim kam es am

Dienstag zu einem Unfall, bei dem ein LKW die Schrankenanlage beschädigte und

eine durchfahrenden Regionalbahn zu einer Notbremsung zwang.

Der 65-jährige Fahrer wollte, gegen 12 Uhr, seinen 40 Tonner am Bahnübergang

wenden und befuhr hierbei auch den Bahnübergang, als sich die Halbschranken

schlossen. Der Lokführer der Regionalbahn, der kurz darauf in den Bereich

einfuhr, konnte glücklicherweise noch so rechtzeitig die Notbremsung einleiten,

dass der Zug noch vor dem Bahnübergang anhalten konnte. So wurde durch den

Vorfall niemand verletzt und es kam lediglich an der Schrankenanlage zu geringen

Beschädigungen. Bis Techniker der Deutschen Bahn AG die eingetretene Störung und

die Beschädigungen beseitigt hatten, kam es bei insgesamt 13 weiteren

Zugverbindungen zu Verspätungen. Gegen den Fahrer des LKW hat die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zugbegleiter im ICE bestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Der Zugbegleiter eines ICE wurde am Dienstagmittag

kurz vor Ankunft in Frankfurt am Main bestohlen. Der Täter hatte sich kurz vor

Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof Zutritt in das verschlossene

Dienstabteil verschafft und den Dienstkoffer des Zugbegleiters entwendet. In dem

Koffer befanden sich neben einem Tablet, EC-Karte, dienstliche Kartenlesegeräte

auch persönliche Gegenstände des Zugbegleiters. Nach Ankunft im Frankfurter

Hauptbahnhof meldete der Zugbegleiter den Diebstahl bei der Bundespolizei, wo

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Frankfurt-Praunheim: Geldautomaten gesprengt –

Täter auf der Flucht

Frankfurt (ots) – (di) Am frühen Mittwochmorgen (23.11.2022) haben unbekannte

Täter die Geldautomaten in einer Bankfiliale in Praunheim gesprengt. Es entstand

massiver Sachschaden. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 04:30 Uhr zwei maskierte Täter eine

Bankfiliale in der Straße Alt-Praunheim und hantierten an den dortigen

Geldautomaten. Nachdem die Täter die Filiale verlassen hatten, kam es zu einer

Explosion. Hierbei wurden zwei Geldautomaten gesprengt sowie das Gebäude massiv

beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Motorroller vom Tatort.

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei war auch ein

Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ob die Täter Geld erbeutet haben und wenn ja, in welcher Höhe, ist derzeit nicht

bekannt. Die Maßnahmen vor Ort im Zusammenhang mit der Tatortaufnahme und

Spurensicherung dauern an und werden bis in den Vormittag hineinreichen. Es

wurden keine Personen verletzt.

Täterbeschreibung:

1.) schwarze Sturmhaube, Stirnlampe, grauer Kapuzenpullover, Handschuhe, dunkle

Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, kräftige Statur

2.) schwarze Sturmhaube/ Mütze, Stirnlampe, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle

Handschuhe, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, normale Statur.

Handschuhe, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, normale Statur.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer

069/ 755 – 52199 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Diebe geortet und festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 61 und 64 Jahre alte Männer erwartet heute der

Haftrichter. Das Duo steht im Verdacht, am gestrigen Nachmittag (22.11.2022) in

der Innenstadt einen 29-Jährigen bestohlen zu haben. Ihre Beute war eine

Umhängetasche mit diversen Wertsachen. Allerdings wurde ihnen ein gestohlenes

Smartphone zum Verhängnis.

Der 29-jährige Geschädigte befand sich gegen 15:00 Uhr in einem Einkaufszentrum

auf der Zeil, als er einen Bekannten bat, auf seine Umhängetasche aufzupassen.

Die kurzzeitige Abwesenheit des 29-Jährigen nutzten die späteren Tatverdächtigen

und begaben sich zu dem nichts ahnenden Bekannten. Während einer der Männer für

die notwendige Ablenkung sorgte und nach einem Weg zu den Toiletten fragte,

langte der Zweite zu und schnappte sich die abgelegte Tasche des noch abwesenden

29-Jährigen. Als der Eigentümer zurückkehrte waren die beiden Männer bereits weg

und damit auch die Umhängetasche samt Wertsachen; darunter eine Geldbörse, ein

iPhone, ein paar AirPods und mehrere hundert Euro Bargeld.

Dem Geschädigten gelang es jedoch, die beiden Männer ausfindig zu machen, als er

sein Smartphone orten ließ. Zusammen mit dem Bekannten, welcher auch einen der

Täter wiedererkannte, hielt man die zwei Männer fest, bis alarmierte

Polizeibeamte die Handschellen klicken ließen. Die beiden festgenommenen und

wohnsitzlosen Männer, 61 und 64 Jahre alt, kamen für die weiteren polizeilichen

Maßnahmen ins Polizeipräsidium. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt

werden. Ein Teil des Diebesgutes blieb verschwunden. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Zwei Festnahmen nach Crackhandel

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag (22.11.2022) wurden zwei Crackdealer nach

beobachteten Verkäufen festgenommen.

Vormittags folgten zivile Polizeibeamte zwei Drogenkonsumenten vom

Bahnhofsgebiet zum Schweizer Platz, wo sie auf ihren Dealer trafen und ca. 0,25

Gramm Crack in Empfang nahmen. Die beiden Käufer wurden vor Ort kontrolliert,

der 42-jährige wohnsitzlose Dealer im Bereich Eschenheimer Tor festgenommen. Er

führte weitere ca. 0,5 Gramm Crack bei sich, welche er versuchte zu schlucken.

Ihm konnte ein weiterer Drogenhandel nachgewiesen werden, welcher einige Monate

zurücklag. Es folgte die Einlieferung in das Zentrale Polizeigewahrsam zwecks

Prüfung einer richterlichen Vorführung.

Gegen 18:00 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen weiteren Dealer im Bereich Am

Hauptbahnhof aufmerksam. Sie identifizierten ihn als Verkäufer aus einem wenige

Tage zuvor beobachteten Drogenhandel. Er wurde festgenommen. Kurz vor seiner

Festnahme entledigte er sich mehrerer Crackplomben mit einem Gesamtgewicht von

ca. 2 g Gramm. Gegen den ebenfalls 42-Jährigen Wohnsitzlosen bestand zudem ein

offener Haftbefehl. Auch er wurde zwecks richterlicher Vorführung in das

Polizeigewahrsam verbracht.