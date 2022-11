Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung in der Mühlstraße

Gladenbach Weidenhausen

Bei einer Auseinandersetzung in der Mühlstraße am Freitag, 18. November, gegen 21.15 Uhr, erlitt ein 55 Jahre alter Mann durch einen gezielten Faustschlag eine Augenverletzung. Bei den Widersachern handelte es sich um zwei mutmaßlich Jugendliche zwischen 14 und 16 bzw. 18 Jahren.

Der spätere Verletzte stieg an der Haltestelle Mühlstraße aus dem Bus aus Gladenbach aus und ging zu einem nahe gelegenen Autohaus, um sein dort abgestelltes Fahrrad abzuholen. Dort traf er auf seine Widersacher, die ihn dort scheinbar erwarteten. Im Verlauf des verbalen Streitgesprächs, schlug ihm dann einer der beiden mit der Faust aufs Auge. Das Wort führte ein augenscheinlich etwa 1,40 Meter großer 14-Jähriger mit kurzen blonden Haaren. Zugeschlagen hat ein dünner, deutlich größere, zwischen 1,75 und 1,80 Meter großer und geschätzt zwischen 16 und 18 Jahre alter Jugendlicher mit kurzen mittelblonden Haaren. Er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer hellen Jogginghose und hellen Turnschuhen. Wem sind die beiden beschriebenen Personen bereits vor der Auseinandersetzung aufgefallen? Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beiden Personen führen, die sich nach den Angaben des Opfers offenbar häufiger an diesem Ort aufhalten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Gladenbach Tel. 06462 916813-0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Neustadt – Einbruch – Tatort: Am Stadtwald

Nach bisherigen Informationen kam es am Dienstag, 22. November, zwischen 06 und 08.50 Uhr, in der Straße Am Stadtwald zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die Täter versuchten es zunächst erfolglos an der Hauseingangstür, benutzten dann zum Einstieg allerdings aufgebrochenes Fenster. Das Fenster liegt in einer Höhe von zwei Metern. Nach den Spuren betraten und durchsuchten der oder die Täter einschließlich dem Dachboden alle drei Geschosse des Hauses. Art und Umfang der Beute ist noch nicht bekannt. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit Beobachtungen in der Straße Am Stadtwald gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Steffenberg – Spiegelkollision im Begegnungsverkehr

Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße 3331 zwischen Niederhörlen und Niedereisenhausen. Der Unfall im Begegnungsverkehr war am Dienstag, 22. November, gegen 17.15 Uhr. Während die Fahrerin des blauen Renault Twingo nach der Kollision stehenblieb, setzte der Fahrer des anderen Fahrzeugs seine Fahrt nach Niedereisenhausen ohne anzuhalten fort. Bei der Kollision riss der Außenspiegel des Twingos ab und flog gegen die Windschutzscheibe und beschädigte diese. 18-jährige Renaultfahrerin blieb unverletzt. Weitere Einzelheiten zum verursachenden Fahrzeug und Fahrer sind bislang nicht bekannt. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Unfallflucht auf dem Lidl- Parkplatz

Durch einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht entstand an einem schwarzen Renault Megane an der Front an Stoßstange und Motorhaube ein Schaden. Der Renault parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 22. November, zwischen 14.20 und 14.50 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in der Gießener Straße. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Pkw gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Buchenau – Mehrere Tausend Euro Schaden – Unfallverursacher fuhr weg

Nach bisher vorliegenden Informationen kam es am Dienstag, 22. November, um kurz nach 17 Uhr, in der Zufahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Uhlenhorst zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen hörten einen Knall und sahen ein dunkles Fahrzeug wegfahren. Möglicherweise handelte es sich dabei um ein Paketauslieferungsfahrzeug. Bei dem nicht bekannten Manöver in der Zufahrt kollidierte das noch unbekannte Fahrzeug mit einem dort geparkten grauen 3er BMW und verursachte einen Frontschaden von mehreren Tausend Euro. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer kann nähere Angaben zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug machen? Wer wurde zur Unfallzeit in der Nähe des Unfallortes beliefert und kann Angaben zum Auslieferer oder dem Auslieferungsfahrzeug machen? Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.