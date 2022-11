Gegen geparkten Pkw gefahren

Um 07:35 Uhr fuhr am gestrigen Dienstagmorgen ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße „Am Leimbach“ in Reichensachsen. Dabei übersah er einen in der Straße geparkten Pkw VW und fuhr gegen das Heck des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet

Um 15:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die Goldbachstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Luisenstraße hielt er zunächst am Stop-Schild an, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen. Als der 83-Jährige dann losfuhr, übersah er ein Postfahrzeug und fuhr gegen den rechten hinteren Reifen. Der Fahrer des Postfahrzeuges, ein 43-Jähriger aus Eschwege, wurde dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1600 EUR angegeben.

Beim Wenden gegen Mauer gefahren

Um 16:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 32-Jähriger aus Erfurt mit einem Pkw den Triftweg in Wanfried. Als er dann in Höhe der Hausnummer 32 mit seinem Auto wenden wollte, übersah er eine Grundstücksmauer und fuhr rückwärts dagegen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:10 Uhr, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal, der auf der L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen unterwegs war. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Um 11:08 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 42-Jähriger aus Eisenach mit einem Mercedes-Sprinter die Klauskirchstraße in Wanfried. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Ford Transit touchierte der Sprinter den Transit mit dem Außenspiegel und der außenliegenden Rollenführung der Schiebetür. Diese hinterließ einen Kratzer auf einer Länge von ca. 220 cm auf der Fahrzeugseite des Transits. Der 42-Jährige fuhr anschließend weiter, konnte dank Hinweisen jedoch ermittelt werden. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Brand einer Mülltonne

Um 01:15 Uhr wurde vergangene Nacht der Brand einer Mülltonne in Grebendorf gemeldet und die Feuerwehr alarmiert. Die eingesetzte Funkstreife der Polizeistation Eschwege stellte am Einsatzort in der Straße „Rohrgraben“ fest, dass noch nicht erkaltete Asche in eine Tonne gefüllt wurde. Dadurch gerietnoch eine danebenstehende Mülltonne in Brand. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Funkstreife mit einem Feuerlöscher nahezu gelöscht werden. Die Feuerwehr Grebendorf musste dann lediglich noch kurze Nachlöscharbeiten vornehmen. Sachschaden entstand nur an den beiden Mülltonnen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Wie am gestrigen Dienstag angezeigt, wurden sowohl bei der Beruflichen Schule als auch beim Oberstufengymnasium in Eschwege durch Graffiti der Toilettenbereich beschmiert. Zwischen dem 17.11.22, 17:00 Uhr und dem 18.11.22, 11:00 Uhr wurden die Wände in der im Eingangsbereich liegenden Toilette der Beruflichen Schule mit hellgrüner Farbe beschmiert. Ebenso wurden in diesem Zeitraum an drei Wänden einer Toilette des Oberstufengymnasiums die Wände mit hellgrüner Farbe beschmiert. Nicht auszuschließen ist, dass die Taten bereits am späten Nachmittag des 17.11.22 stattgefunden haben, da Zeugen gegen 17:10 Uhr eine Tür haben zuschlagen hören. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Versuchter Diebstahl eines Kaugummiautomaten

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte in der Eschweger Straße in Sontra-Wichmannshausen einen Kaugummiautomaten von einer Hauswand abzuhebeln, was jedoch misslang. Durch Anwohner wurden „laute Geräusche“ in der Nacht wahrgenommen, so dass die Tatzeit vermutlich gegen 03:00 Uhr liegen dürfte. Durch die Hebelversuche wurde auch die Hauswand beschädigt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

500 EUR Sachschaden entstanden bei einer Sachbeschädigung an einem Pkw, die sich zwischen dem 21.11.22, 16:30 Uhr und dem 22.11.22, 06:05 Uhr in der Kasseler Straße in Großalmerode ereignete. In diesem Zeitraum wurde ein blauer Pkw Ford, offensichtlich durch einen Tritt gegen die Fahrertür beschädigt. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinwiese: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl

Zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde gestern in der Thüringer Straße in Witzenhausen ein schwarzes Damenfahrrad der Marke „Talson“ entwendet. Das Rad war vor einem Haus mittels eines Kabelschlosses gesichert. Dort wurde es samt Kabelschloss von Unbekannten abtransportiert. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05602/93930.

65-jährige vermisste Frau aus Eschwege wohlbehalten angetroffen

Eschwege (ots)

Die seit dem 14. November 2022 vermisste 65-jährige Ingrid L. aus Eschwege ist wohlbehalten angetroffen worden und wurde mittlerweile einer ärztlichen Betreuung zugeführt.

Die 65-Jährige war am Montag vergangener Woche gegen 07.30 Uhr von ihrer Wohnanschrift aufgebrochen und dann nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen, woraufhin sie von Angehörigen als vermisst gemeldet wurde. Am Nachmittag des Folgetages fanden dann Passanten die Handtasche der Vermissten mit persönlichen Gegenständen in Bebra-Solz in der Verlängerung eines Waldweges.

Nachdem Ingrid L. als vermisst gemeldet worden war, fanden zunächst örtlich bezogene Suchmaßnahmen nach der Frau statt, die dann noch am Tag ihres Verschwindens zum Auffinden eines von ihr benutzten Kraftfahrzeuges am Eschweger Stadtbahnhof führten.

Als Passanten am Folgetag die Handtasche in Bebra-Solz auffanden, die aufgrund der persönlichen Gegenstände der Vermissten zugeordnet werden konnte, folgten im Verlauf der Woche noch weitere Ermittlungsschritte, die dann am Freitagnachmittag u.a. auch in einem Einsatz von sog. „Mantrailer Hunden“ (Personensuchhunde) in Bebra-Solz mündeten. Die Suchmaßnahmen rund um den Auffindeort der Handtasche verliefen allerdings ohne Erfolg.

Vermisste wird fußläufig nahe auf einer Autobahn in Polen angetroffen

Die ermittelnden Beamten in Eschwege sind dann zu Wochenbeginn über die Meldewege von Bundes- bzw. Landeskriminalamt darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Vermisste von Kollegen der polnischen Polizei aufgegriffen worden sei. Die Beamten aus Polen konnten nach vorherigen Hinweisen die Vermisste am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr nahe einer polnischen Autobahn den Umständen entsprechend wohlbehalten antreffen, wo sie offenbar zu Fuß unterwegs war. Nach ihrem Auffinden ist Ingrid L. dann in Polen einer ärztlichen Versorgung zugeführt worden, von wo aus sie sich später auch bei ihren Angehörigen meldete.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei allen eingesetzten Kräften, die an der Suche nach der Vermissten beteiligt waren.