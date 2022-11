Autodiebstahl – Unbekannte entwenden Audi Q5

Borken-Singlis: Zeit: Mittwoch, 23.11.2022, 01:10 Uhr bis Mittwoch, 23.11.2022, 01:20 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22./23.11.2022) wurde durch unbekannte Täter ein grauer Pkw der Marke Audi, Typ Q 5, in der Rechbergstraße in Borken-Singlis entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich der Pkw geparkt auf dem Hof eines dortigen Wohnhauses und es waren die amtlichen Kennzeichen HR-TB 2401 am Pkw angebracht.

Die genaue Tatbegehungsweise, also wie genau die unbekannten Täter den verschlossenen Pkw entwendeten, wird derzeit ermittelt. Die geschätzte Höhe des Stehlschadens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bisher keinen Erfolg.

In Borken wurde in der gleichen Tatnacht ein weiterer Pkw durch unbekannte Täter entwendet. Hierbei handelte es sich um einen schwarzer Audi Q 7 (wir berichteten).

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Autodiebstahl – Unbekannte entwenden Audi Q7

Borken: Zeit: Dienstag, 22.11.2022, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 23.11.2022, 07:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22./23.11.2022) wurde durch unbekannte Täter ein schwarzer Pkw der Marke Audi, Typ Q 7, in der Straße Scheibenweg in Borken entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich der Pkw geparkt auf der Hofeinfahrt eines dortigen Wohnhauses und es waren die amtlichen Kennzeichen HR-KI 1505 am Pkw angebracht.

Die genaue Tatbegehungsweise, also wie genau die unbekannten Täter den verschlossenen Pkw entwendeten, wird derzeit ermittelt. Die geschätzte Höhe des Stehlschadens liegt im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bisher keinen Erfolg. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.