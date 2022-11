Schockanrufer aktiv: Mitteilung angeblicher Unglücksfälle sind Betrugsversuch!

Aktuell (Mittwoch, 15.30 Uhr) kommt es im gesamten Hersfelder Raum zu sogenannten Schockanrufen:

Demnach sei ein naher Angehöriger in einen tragischen Unglücksfall verwickelt und in diesem Zusammenhang in behördlichem Gewahrsam.

Um diesen Angehörigen eine drohende Haft zu ersparen, sei ein größerer Geldbetrag zur Auslöse erforderlich, der, so die Anrufer, von einem Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei oder einer Amtsperson persönlich abgeholt werden soll …

Bei den Anrufern handele es sich nach eigenen Angaben um Bedienstete der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder ähnlichen behördlichen Einrichtungen.

Tatsächlich handelt es sich aber um Betrüger, die durch die erzeugte Angst und dem Schock bei den Angerufenen die Übergabe größerer Geldbeträge ergaunern wollen!

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Die Polizei wird Sie niemals anrufen und zur Übergabe von

Geldbeträgen oder sonstiger Wertgegenstände wie Schmuck,

Münzsammlungen u. Ä. m. bewegen!

Geldbeträgen oder sonstiger Wertgegenstände wie Schmuck, Münzsammlungen u. Ä. m. bewegen! Die Polizei wird Sie niemals telefonisch nach den häuslichen

Verwahrorten von Bargeld oder Wertgegenständen befragen!

Verwahrorten von Bargeld oder Wertgegenständen befragen! Legen Sie bei entsprechenden Anrufen umgehend auf!

Warnen Sie auch Angehörige und betagte Nachbarn vor der aktuell

laufenden Betrugsmasche!

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Petersberg. Ein 35-jähriger Opel-Transporter-Fahrer aus Würzburg wurde bei einem Unfall am Dienstag (22.11.) leicht verletzt. Er befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 23.45 Uhr die Lindenstraße aus Richtung Armenhof kommend in Fahrtrichtung Magretenhaun Ortsmitte. In dem dortigen Kurvenbereich verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach einer Kollision mit dem Bordstein nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er gegen ein steinernes Bauwerk. Der 35-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Hohenroda. Am Dienstag (22.11.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus Hohenroda mit einem weißen Audi A1 Sportback die Landstraße 3173 von Ransbach kommend in Richtung Oberbreizbach. In entgegengesetzter Richtung fuhr zeitgleich ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Aus unklaren Gründen kam dieses Fahrzeug nach derzeitigem Kenntnisstand zu weit nach links in den Gegenverkehr und touchierte den weißen Audi A1. Anschließend fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mücke. Am Montag (21.11.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer die L 3073 von Mücke-Ruppertenrod kommend in Fahrtrichtung Gemünden-Elpenrod. In einer Linkskurve kam dem Sattelzug nach momentanem Kenntnisstand ein weiterer Lkw entgegen, welcher im Kurvenbereich deutlich über die Fahrbahnmitte geraten sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 34-Jährige nach rechts aus, geriet auf die Bankette und rutschte anschließend in den Straßengraben. Das Gespann kippte in der Folge auf die rechte Fahrzeugseite.

Da der Verdacht bestand, dass Betriebsstoffe aus der Zugmaschine auslaufen könnten, wurde der Gefahrenzug der Feuerwehr Homberg (Ohm), die Untere Naturschutzbehörde und Hessen Forst verständigt. Durch die zuständigen Behörden konnten jedoch keine Bodenverunreinigungen festgestellt werden.

Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen vierachsigen Lkw in gelber Farbe gehandelt haben, der in Richtung Mücke geflüchtet sei. Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation in Alsfeld, oder jede andere Polizeidienststelle.

Baucontainer und Bauwagen aufgebrochen

Ulrichstein. In der Nacht zu Dienstag (22.11.) wurden ein Baucontainer sowie ein Bauwagen auf einer Baustelle in der Straße „In den Helgenwiesen“ in Bobenhausen II zum Ziel unbekannter Täter. Sie brachen die Türen der beiden Baustelleneinrichtungen auf und entwendeten daraus Baumaschinen und Arbeitsgeräte im Gesamtwert von circa 6.800 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Unbekannte brachen am Dienstag (22.11.), zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schlesischen Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür des Gebäudes unbefugten Zugang zu dem Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hauneck. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (22.11.) das hintere amtliche Kennzeichen HEF-DL 300 eines weißen Lkw der Marke Mercedes. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße „Blaue Liede“ in Unterhaun. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Großenlüder. In der Nacht zu Dienstag (22.11.) brachen Unbekannte in eine öffentliche Schule in der Dr.-Stieler-Straße ein. In den Räumlichkeiten hebelten die Täter mehrere Türen und Schränke auf und beschädigten ein Fenster. Anschließend stahlen die Einbrecher einen Tresor und transportierten diesen nach vorliegenden Erkenntnissen auf einem Drehstuhl aus dem Gebäude. Der Tresor konnte mittlerweile im Bereich der Lüder wieder aufgefunden werden. Ob weitere Wertsachen oder Gegenstände gestohlen wurden, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Plane von Lkw-Anhänger beschädigt

Dietershan. Die Plane eines blauen Lkw-Anhängers des Herstellers Wielton schlitzten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (22.11.) auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug – an dem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand – auf einem Autohof in der Michelsrombacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tasche aus Auto gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Montagabend (21.11.), gegen 18 Uhr, eine Damenumhängetasche der Marke Tom Tailer aus einem grauen Skoda Fabia. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Keltenstraße. Der genaue Wert des Diebesguts ist bislang noch unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Hünfeld – Zeugenaufruf

Hünfeld (ots)

Am Dienstag (22.11.2022) ereignete sich gegen 21.00 Uhr auf der L 3176 zwischen Hünfeld und Mackenzell ein Verkehrsunfall.

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Hünfeld befuhr mit seinem Audi A6 die L 3176 Richtung Mackenzell und kam im Ausgang einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er auf die Schutzplanke und beschädigte 25 Felder Schutzplanke, bevor er neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer bzw. die Fahrerin eines silberfarbener Pkw VW Golfes, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Brand eines Carports in der Gemeinde Mücke

Alsfeld (ots)

Am Dienstag (22.11.2022) kam es gegen 17.00 Uhr in Mücke, Ortsteil Nieder-Ohmen (Vogelsbergkreis), aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines Carports, unter welchem ein Wohnmobil abgestellt war. Die Flammen griffen anschließend auf einen vor dem Carport abgestellten Pkw, das Dach des Einfamilienhauses sowie die Garage des Nachbargrundstückes über. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindert werden. Die alleinlebende 66-jährige Hausbesitzerin konnte sich mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Freie retten und wurde ärztlich behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Nach einer vorläufigen Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 120.000 Euro. Die Ursache, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an.