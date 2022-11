Wiesbaden: Die Polizei-News

Falschfahrer auf der A 643 gestoppt, Wiesbaden,

Bundesautobahn 643, Mittwoch, 23.11.2022, 01:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stoppte die Autobahnpolizei einen

Falschfahrer auf der A 643 bei Wiesbaden. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei

gegen 01:15 Uhr einen schwarzen Mercedes, der auf der A 643 mit Fernlicht in die

falsche Richtung fuhr. Der Falschfahrer war auf der Richtungsfahrbahn Wiesbaden

in Richtung Mainz unterwegs. Glücklicherweise war eine Streife der

Autobahnpolizei gerade in der Nähe und konnte den Mercedes kurz hinter der

Schiersteiner Brücke stoppen. Der 79-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen

und der Mercedes von der Autobahn herunter gefahren. Der vollkommen

desorientierte Falschfahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an

seine Ehefrau übergeben.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden

gebeten sich unter der Rufnummer 0611/345-4140 bei der Autobahnpolizei Wiesbaden

zu melden.

Leitender Polizeidirektor Thomas Cäsar ist neuer Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – (pl)Die Wiesbadener Polizei hat einen neuen Chef. Leitender

Polizeidirektor Thomas Cäsar ist seit dem 1. Oktober neuer Leiter der

Polizeidirektion Wiesbaden und tritt damit die Nachfolge von Karl-Heinz Brassat

an, welcher in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Thomas Cäsar ist 45 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und den drei gemeinsamen

Kindern im Westerwald. Sein dienstlicher Werdegang begann 1995 in der Polizei

Sachsen-Anhalt. Nach der Ausbildung zum höheren Dienst im Jahr 2008 hatte Thomas

Cäsar zunächst die Leitung der Schutzpolizei im Polizeirevier Dessau-Roßlau

inne. 2010 wechselte er aus privaten Gründen zur Hessischen Polizei und wurde

Leiter der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste im Polizeipräsidium

Nordhessen. Der weitere dienstliche Weg führte ihn unter anderem in zwei

verschiedenen Funktionen in das Hessische Landespolizeipräsidium, als

stellvertretender Leiter in die Direktion Frankfurt Nord, als Leiter der III.

Bereitschaftspolizeiabteilung nach Mühlheim und zuletzt als Leiter der Direktion

Sonderdienste in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Seit dem 01. Oktober

ist er nun auf eigenen Wunsch mit der Leitung der Polizeidirektion Wiesbaden

beauftragt. In seiner Freizeit verbringt er sehr gerne viel Zeit mit seiner

Familie.

Die ersten Tage hat der Leitende Polizeidirektor Thomas Cäsar zunächst intensiv

genutzt, um sich bei einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Polizeidirektion persönlich vorzustellen und sich von der sehr guten

Zusammenarbeit untereinander sowie der hohen Motivation und

Leistungsbereitschaft aller zu überzeugen. Auch mit Bürgerinnen und Bürgern hat

Thomas Cäsar schon das direkte Gespräch gesucht, um einen persönlichen Eindruck

zu erhalten, was die Menschen bewegt. Sein dienstliches Wirken war stets geprägt

vom Motto „Stillstand ist Rückschritt.“. „Die Zukunft bringt in allen Bereichen

sehr große Herausforderungen mit sich, die bewältigt werden wollen. Aus diesem

Grund freue ich mich auf die Aufgaben, die vor mir liegen und auf den offenen

Austausch und die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie den

Sicherheitspartnern auf städtischer Ebene.“, so Thomas Cäsar.

13-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße, 22.11.2022, 19.00 Uhr,

(pl)In der Albrecht-Dürer-Straße wurde einem 13-jährigen Jugendlichen am

Dienstagabend Bargeld geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 19.00

Uhr vor dem Seiteneingang eines Hauses zunächst von einem 13-16 Jahre alten

Jungen angesprochen und im weiteren Verlauf unter Vorhalten eines Messers

aufgefordert worden, seine Wertsachen herauszurücken. Nachdem der 13-Jährige dem

Räuber daraufhin das mitgeführte Bargeld übergeben habe, sei dieser mit der

Beute zu Fuß geflüchtet. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne

Erfolg. Der Räuber soll etwa 13-16 Jahre alt sowie ca. 1,65 Meter groß gewesen

sein und einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Winterjacke sowie eine

dunkle Cargo-Hose getragen haben. Er sei maskiert gewesen und habe die Kapuze

des Pullovers über den Kopf gezogen gehabt. Vor der Tat soll der Räuber in

Begleitung eines etwa gleichaltrigen, ca. 1,60 Meter großen, blonden Mädchens

gewesen sein, welches eine weiße Winterjacke getragen habe. Etwa 15 Minuten

später kam es dann in der Friedrich-Naumann-Straße zu einem versuchten Raub zum

Nachteil eines 38-jährigen Mannes, wobei der Täter ebenfalls ein Messer als

Drohmittel eingesetzt habe. Der Geschädigte ergriff in diesem Fall jedoch die

Flucht, so dass der Räuber leer ausging. Der gescheiterte Räuber wurde als ca.

16-23 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er habe eine

dunkle Jacke mit gesteppter Kapuze und eine dunkle Hose getragen. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen der beiden Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Lenkräder ausgebaut,

Wiesbaden, 21.11.2022, 16.00 Uhr bis 22.11.2022, 13.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag hatten es Autoaufbrecher in Wiesbaden auf die

Lenkräder von vier geparkten BMW abgesehen. Die Täter schlugen im Bereich

Schiersteiner Straße, Charles-de-Gaulle-Straße sowie Klopstockstraße zu und

bauten die Lenkräder aus den betroffenen Fahrzeugen aus. In einem Fall ließen

sie zusätzlich auch noch das festinstallierte Navigationsgerät sowie weitere

Bedienelemente mitgehen. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend

Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Weißer Smart gestohlen,

Wiesbaden, Carl-Schuricht-Straße, 21.11.2022, 17.00 Uhr bis 22.11.2022, 08.30

Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag einen in der Carl-Schuricht-Straße

abgestellten Smart Electric Drive gestohlen. An dem weißen Fahrzeug waren

zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-SR 507E angebracht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Erich-Ollenhauer-Straße, 20.11.2022, 15.30 Uhr bis 22.11.2022, 14.40 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus

in der Erich-Ollenhauer-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen

durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein und ergriffen

dann aber die Flucht, ohne offensichtlich etwas entwendet zu haben. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Münzbehälter in Waschküche aufgebrochen, Wiesbaden, Moritzstraße, 22.11.2022,

17.55 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße wurden am Dienstagabend in der

Waschküche die Münzbehälter aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld

entwendet. Während die Höhe des Diebesguts auf rund 50 Euro beziffert wird, ist

der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden wesentlich höher

und wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr

und 19.00 Uhr. Hinweise nimmt das 4 Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Gruppe von Trickdieben gelangt an Geld, Bad

Schwalbach, Bahnhofstraße, Sonntag, 20.11.2022, 16:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag haben mehrere Trickdiebe einen Bad Schwalbacher

bestohlen. Gegen 16:30 Uhr befand sich der 81-Jährige an der Bushaltestelle der

Bahnhofstraße in Bad Schwalbach. Hier sei er auf eine Gruppe von vier jungen

Männern gestoßen. Einer der Gruppenmitglieder habe ihn daraufhin mit einer List

abgelenkt, sodass einer der Anwesenden das Portemonnaie des Geschädigten aus der

Hosentasche zog und mit samt Inhalt entwendete. Alle vier Männer suchten

daraufhin das Weite. Im Nachgang stellte der Bestohlene fest, dass die Täter

Geld von seinem Konto abgehoben hatten.

Alle Vier seien etwa 25-30 Jahre alt und mit blauen Jeans bekleidet gewesen.

Einer der Männer sei rund 190 cm groß und sehr dürr gewesen. Er habe schwarze

und zur Seite gekämmte Haare gehabt. Ein weiterer Täter sei etwa 185 cm groß und

mit einer beigen Übergangsjacke bekleidet gewesen. Er habe eine auffällige Narbe

an der rechten Wange gehabt. Zu den beiden weiteren Tätern liegen keine genauere

Beschreibungen vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der

Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Zwei Einbrecher erbeuten Schmuck, Oestrich-Winkel, Gutenbergstraße, Dienstag,

22.11.2022, 17:40 Uhr bis 17:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag brachen zwei Männer in ein Wohnhaus in Oestrich-Winkel

ein und erbeuteten dabei Schmuck und Geld. In dem kurzen Zeitraum von 17:40 Uhr

bis 17:50 Uhr machten sich die beiden Unbekannten die bereits eingesetzte

Dunkelheit zu Nutze und hebelten das Kellerfenster eines Wohnhauses in der

Gutenbergstraße auf. Im Haus angekommen durchwühlten die beiden sämtliche Zimmer

und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss suchten die Einbrecher eilig

das Weite. Ersten Ermittlungen zufolge sollen beide Männer etwa 175 bis 180 cm

groß und von normaler Statur gewesen sein. Beide hätten dunkle Kleidung samt

Handschuhen getragen. Einer habe eine Umhängetasche mitgeführt.

Die Polizeistation Rüdesheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06722)

9112-0.

Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht, Eltville-Erbach, Hauptstraße,

Eltville-Hattenheim, Hallgartener Straße, Montag, 21.11.2022, 19:20 Uhr bis

Dienstag, 22.11.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurden gleich zwei Kindertagesstätten in den

Eltviller Ortsteilen Erbach und Hattenheim von Einbrechern heimgesucht. Sowohl

bei dem Gebäude in der Hauptstraße in Erbach, als auch bei der Einrichtung in

der Hallgartener Straße in Hattenheim machten sich die Unbekannten an mehreren

Türen und Fenstern zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den

Einbrechern nicht in die Tagesstätten einzudringen, sodass derzeit von keinem

Diebesgut ausgegangen wird. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im hohen

vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 Hinweise entgegen.