Bergstrasse

Viernheim: Polizei kontrolliert 23-Jährigen/Drogen beschlagnahmt

Viernheim (ots) – Einen 23 Jahre alten Mann kontrollierten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Dienstagabend (22.11.), gegen 21.20 Uhr,

in der Mannheimer Straße.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung des Mannes fanden die Ordnungshüter bei

ihm unter anderem knapp 160 Gramm Haschisch und eine Feinwaage. Die Drogen

wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der 23-Jährige wurde vorläufig

festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des illegalen Handels

mit Betäubungsmitteln.

Birkenau: Berauscht am Steuer

Birkenau (ots) – Einen 20 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der

Polizeistation Wald-Michelbach am späten Dienstagabend (17.08.) in der

Odenwaldstraße in Reisen.

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der junge Mann trotz vorherigem Konsum

von Marihuana und Amphetamin am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin von

den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Bensheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Hunsrückstraße geriet am Dienstag (22.11.),

in der Zeit zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die

Unbekannten verschafften sich durch eine Terrassentür Zugang in die

Räumlichkeiten. Den Einbrechern fiel auf ihrer Suche nach Wertgegenständen

anschließend Bargeld in die Hände

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Kriminelles Vorhaben gescheitert / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Kriminelle versuchten zwischen Samstagabend (19.11.), gegen 19

Uhr, und Sonntagvormittag (20.11.), 9 Uhr, gewaltsam in ein Auto in der Straße

„Am Eichbaumeck“ zu gelangen. Dazu hebelten die Täter nach bisherigen

Erkenntnissen mit einem bislang unbekannten Gegenstand an der Türe des weißen

Sprinters, wodurch sie diese beschädigten. In das Auto gelangten die Diebe

jedoch nicht und flüchteten anschließend unerkannt. Nach bisherigen

Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151

/ 969 – 0.

Darmstadt – Arheilgen: Eigentümer verhindert Autodiebstahl / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Zwei Kriminelle versuchten am späten Dienstagabend (22.11.)

gegen 22.45 Uhr einen schwarzen Mercedes in der Jägertorstraße zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter technische Geräte, um die

Autotür zu öffnen. Glücklicherweise bemerkte der Eigentümer das Treiben des Duos

und verschreckte die Diebe.

Ein Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er

trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und eine dunkle Wollmütze.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder Verdächtiges in diesem Zusammenhang

beobachtet hat, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151 / 969 – 0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim / Südhessen: Tipps zum Einbruchsschutz / Fachberater informieren an der Haustür

Griesheim (ots) – Nicht nur die Temperaturen gehen runter, die Dämmerung setzt

auch schneller ein und es wird dementsprechend früher dunkel. Für Diebe und

Einbrecher bedeutet dies, dass sie mehr Gelegenheiten für ihre Taten haben.

Unbeleuchtete Anwesen, runtergelassene Rollläden oder überquellende Briefkästen

deuten auf Abwesenheit hin und gekippte Fenster oder unter der Fußmatte

versteckte Haustürschlüssel laden Kriminelle ein.

Um Bürgerinnen und Bürger auf Risiken hinzuweisen, sie für das Thema

Einbruchschutz zu sensibilisieren und ihnen die Sichtweise möglicher Einbrecher

näherzubringen, waren Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am

Dienstagnachmittag (22.11.) in Wohngebieten in Griesheim unterwegs. Hier teilten

sie unter anderem Informationsmaterial aus und hielten nach möglichen Zielen für

potentielle Einbrecher Ausschau. Gezielt wurden Menschen auf der Straße und in

Vorgärten angesprochen. Aber auch an sensiblen Objekten mit gekippten Fenstern,

offenen Garagen oder anderen Hinweisen für Kriminelle auf die Abwesenheit der

Bewohner suchten die Präventions-Profis den Kontakt zum Bürger. Wer nicht

Zuhause war, dem wurde ein Flyer mit den notwendigen Präventionsbotschaften im

Briefkasten hinterlassen. Insgesamt standen 47 Bürgergespräche, 480

hinterlassene Informationsflyer sowie eine Objektberatung zu Buche.

Weitere Informationen und Präventionstipps sind auch kostenlos online unter

www.polizei-beratung.de zu finden.

Dieburg: E-Bike aus Garage entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Dienstag (22.11.) hebelten gegen 2.30 Uhr

bislang unbekannte Kriminelle die Tür einer Garage in der Straße „Am Schloß

Stockau“ auf, entwendeten anschließend ein E-Bike und flüchteten unerkannt. Nach

bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von knapp 2.000

Euro. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz, rotes Bike der Marke

Cube, Modell „Stereo Hybrid 120“.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Roßdorf: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Über ein Fenster gelangten Einbrecher am Dienstag (22.11.)

zwischen 14.30 und 21.45 Uhr im Blütenweg in ein Einfamilienhaus. Hierzu

hebelten die Kriminellen das Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Anschließend durchsuchten die Täter den gesamten Wohnbereich und flüchteten nach

bisherigen Erkenntnissen unbemerkt mit einer Kamera. Auf ihrem Beutezug

verursachten die Eindringlinge nach momentanem Kenntnisstand ein Schaden von

mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in der Sache

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Reinheim: Unbemerkte Einbrecher entwenden Bargeld / Zeugenaufruf der Polizei

Reinheim (ots) – Am Dienstagnachmittag (22.11.) hebelten Kriminelle das Fenster

eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Eichgrund“ auf und gelangten so in das

Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, fanden Bargeld und

flüchteten unbemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen beträgt der verursachte

Schaden mehrere hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Terrassentür aufgehebelt/Zeugen gesucht

Ein Reihenhaus im Azaleenweg war am Dienstag (22.11.), zwischen 9.30 Uhr und 17.50 Uhr, Anlaufstelle für Wohnungseinbrecher. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten in den Räumen Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Braunstraße geriet zwischen Sonntagabend (20.11.) und Dienstagnachmittag (22.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Lokalität und entwendeten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Bargeld und Sekt.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.