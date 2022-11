Corona – Hetze, Hass und gravierende Impfschäden

Im Grunde genommen ist es nur noch eine Frage der Zeit bis das Lügengebäude zusammenbricht. Nun sehen wir die ersten, der Coronapolitiker wie sie versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Sie spüren, dass der Wind sich langsam dreht.

Die Corona-Politik war von Beginn an eine Aneinanderreihung von Lügen und Fehleinschätzungen.

Es war gleichzeitig die grösste Hetzjagd in der Geschichte dieser BRD. In einer beispiellosen Art hat man gegen die Ungeimpften Hass und Hetze ausgeschüttet. Obwohl viele Wissenschaftler und unabhängige Experten immer wieder darauf hinwiesen, dass der Impfstoff völlig ungetestet war.

Die Aufarbeitung dieses gigantischen Verbrechens an der Menschheit, wird uns alle noch viele Jahre beschäftigen.

Die Impfschäden

Es wird immer deutlicher und auch in den Öffentlich-Rechtlichen findet man immer mehr Berichte zu teils schwersten Impfschäden. Experten warnen, dass dies erst der Anfang sei. Die Impfschäden werden bald ansteigen.

Immer mehr Geimpfte bekommen die gravierenden Nebenwirkungen zu spüren. Menschen die vor der Impfung gesund waren, leiden nun an den schlimmen Folgen einer Impfung, die durch eine monatelange Dauerbeschallung in den Medien, die Menschen in einer unvergleichliche Hysterie getrieben hat.

Die Angstkampagne, die Hunderttausende an die Nadel brachte

Es wird immer offensichtlicher, wie sie es gemacht haben. Der Hass und die Hetze gegenüber dem freien Willen der Menschen, die sich nicht dem unsäglichen Corona-Diktat beugten, war teilweise unerträglich.

Gerade in ARD, ZDF & Co konfrontierte man die Menschen mit sehr drastischen Formulierungen. Seit Kurzem ist davon nichts mehr zu hören. Sie tun so, als sei dies alles nicht geschehen. Doch das Netz vergisst nicht. Und so fallen die bösartigen, widerwärtigen und menschenverachtenden Sätze nicht unter den Tisch.

Wie alles begann

Es ist sehr einfach. Man braucht dazu Prominente, Sportler, Wissenschaftler, Musiker, Unternehmer und vor allen Dingen Politiker – Menschen die in der Öffentlichkeit stehen. Dann lässt man diese ihre abnormen Wertevorstellungen in den öffentlich-rechtlichen Medien kundtun. Das Ganze garniert man dann noch mit unsäglichen und menschenverachtenden Aussagen durch eigene Journalisten und schon läuft eine Hysterie quer durchs Land die einmalig in der Geschichte dieser BRD bleiben wird.

Da erklärten Schauspieler, dass sie mit Ungeimpften nicht mehr zusammenarbeiten werden. Andere schwabulieren über Gefängnis für die ungeimpften Volksschädlinge. Zur besten Sendezeit durften Hetze und Hass gebührenfinanziert über hilflose Menschen ausgekippt werden. Wo waren da die die grossmäuligen Faktenchecker?

Die Hetzjagd beginnt

Nachdem nun Experten, Politiker und Menschen des öffentlichen Lebens, die Ungeimpften beinahe stündlich in den Dreck zogen, begann eine der widerlichsten Momente dieser BRD. Freunde, Partner, Arbeitskollegen und Nachbarn gingen plötzlich auf die Ungeimpften los. Sie beleidigten, diffamierten und grenzten aus. Arbeitgeber beteiligten sich am Druck gegen die vermeintlichen Sozialschmarotzer und Schädlinge.

Die Folgen

Viele Menschen liessen sich impfen. Dabei ging es nicht mehr um ein Virus.

Sie wollten wieder ins Restaurant, in den Urlaub und glaubten damit der gesellschaftlichen Ausgrenzung zu entgehen.

Viele werden dafür mit ihrer Gesundheit einen sehr hohen Preis bezahlen. Manche mit ihrem Leben. Die Folgen sind noch nicht absehbar. Wann der Impfstoff sein verheerendes Werk beginnt, können selbst Wissenschaftler nur ahnen.

Unter dem Beitrag der ARD Plus Minus Redaktion „Impfschäden – wie Deutschland bei der Erforschung hinterherhinkt“, schreiben Stunden später über Menschen über 69 Folgeseiten über die Impfschäden von sich selbst und Dritten.

Physio schreibt:

In meiner Praxis treten immer häufiger Blutdruckveränderungen, Kopfschmerzen, Herpes Zoster, plötzliche ungebremste Stürze und Herzprobleme auf.

Susanne B. schreibt:

Mein Vater hat seit der ersten Impfung im Frühjahr 21 starken Schwindel . Nach dem Booster kam noch eine tiefe Beinvenenthrombse dazu .

TM schreibt:

*Geimpft im Juli 2021. 2 Tage später Schmerzen im Bereich der Impfstelle, wurden mit der Zeit immer stärker. Im September 3x hintereinander Hämatom an der Impfstelle, danach wurden die Schmerzen so stark, dass sich der Arm nur noch sehr eingeschränkt bewegen lässt. Wenn ich nicht im Büro arbeiten würde, wäre ich seit September arbeitsunfähig. *

Quelle: https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/plusminus-maerz-impfschaeden-100.html

Tod durch Impfung? – Die Fakten

https://www.metropolnews.info/mp517008/reutlingen-tod-durch-impfung-obduktionsergebnisse-von-covid-19-geimpften-bringen-erschreckende-fakten-zu-tage

Die finanziellen Gewinner der Impfkampagne

Ärzte verdienten sehr gut an der Impfkampagne. Sie sind es, die letztlich die Impfschäden gemeinsam mit den Pharma-Unternehmen zu verantworten haben. Korrupte Politiker die über ihre teils privaten Verbindungen an den Masken Millionen verdienten. Die Impf-Firmen, die gedeckt durch die Coronapolitik hemmungslos Impfstoffe über ihren Vertrieb (Die Ärzte) das ungetestete Material verabreichen liessen.

Aktuell geht man wieder stillschweigend zur Grippe-Impfung über. Auch die beteiligten Ärzte tun so, als sei das alles völlig normal gewesen.

Der Erste knickt ein – Weitere werden folgen

Ministerpräsident Kretschmer, Sachsen hat nun dem Druck nicht mehr stand gehalten und die Wahrheit über die Corona-Maßnahmen öffentlich zugegeben.

Bei einer Veranstaltung am Montag, 21.11.2022 sagte er Folgendes:

Es war nicht notwendig, muss man sagen diese Schulen zuzumachen. Kindergarten zuzumachen. Die Bundes-Notbremse war nicht notwendig.

Da sind in dieser Zeit sehr sehr viele Ungerechtigkeiten passiert sehr viele Entscheidungen, die man heute anders treffen würde. Das muss man einfach so sagen und man kann es nur nicht ungeschehen machen. Aber man kann offen darüber reden und man kann versuchen ein Stück weit nach vorn zu leben, diese Fehler nicht nochmal zu machen und sich vielleicht nicht so gegenseitig aufzurechnen.

Das Corona-Maßnahmen-Gebäude bricht nun zusammen

Was sagte der Ministerpräsident hier in Wirklichkeit.

Alle Maßnahmen waren überzogen und nicht notwendig Die Bundesnotbremse war nicht notwendig Er bittet um Verzeihung, weil er nun panische Angst hat

Denn redet ein Politiker von: „Wir müssen jetzt nach Vorne schauen“, dann bedeutet das:

Wir haben Mist gemacht. Lasst uns das ganz schnell vergessen.

Es wird kein Vergessen geben

Der Wunsch vieler Protagonisten wird sich nicht erfüllen. Sie werden für das, was sie den Menschen und auch insbesondere den Kindern angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden.

Viele unserer Kinder leiden an den psychischen Folgen, was ihnen von Lehrern und Schulleitern angetan wurde. Hier muss ebenfalls eine grundlegende Aufarbeitung beginnen.

Auszüge aus der Gedankenwelt

Boris Palmer, OB Tübingen (Ruhende Mitgliedschaft Bündnis90/Grüne)

„Rentenkürzung und Beugehaft für Ungeimpfte“

— Frankfurter Rundschau, 24.12.21 —

Peter Maffay, Musiker:

Ich finde wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter Leute gehen. Diese Personen sind „Überträger und Gefährder“

— Berliner Zeitung 13.11.21 —

Natalia Wörner, Schauspielerin würde nicht mit Ungeimpften drehen

— Der SPIEGEL —

Karl Lauterbach Gesundheitsminister

Ungeimpfte bis März geimpft, genesen oder leider verstorben

— n-tv, Donnerstag 28.10.21—

Jens Spahn, CDU, ehem. Gesundheitsminister

Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters jeder geimpft, genesen und gestorben sein.

— ZDF online – 22.11.21 —

Strack-Zimmermann, FDP

Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren

— Die Welt – 15.11.21—

Friedrich Merz, CDU

Kein Ungeimpfter mehr im Büro

— Berliner-Zeitung 24.11.21 —

Daniel Güther CDU, MP SH

Ungeimpfte isolieren und Impfpflicht einführen

— Berliner Zeitung, 30.11.21 —

Melanie Brinkmann, Virologin – Braunschweig

Ohne Impfpflicht geht es nicht

Kretschmann, Die Grünen, MP BW

…fordert für sich einen grösseren Handlungsspielraum ausserhalb der Kontrolle der Gerichte

— Die Welt online —

…fordert harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten um Pandemien schneller in den Griff zu bekommen.

— Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

„Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie“

— 14.12.20 – Landtag über SWR aktuell

Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik und Gesellschaft RTL und n-tv

Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jede ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.

— DER SPIEGEL – 17.12.2020 —

Prof. Dr. Lothar Wieler, RKI, Tierarzt

Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Die müssen also der Standard sein, die dürfen nie hinterfragt werden.

— ZDF heute 28.07.2020 —

Claus Ruhe Madsen, parteilos OB Rostock

Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein

— Die Welt 24.06.21 —

Christoph Waltz, Schauspieler

„Eine Gruppe Vollidioten“ „Setzt doch die blöde Maske auf und bleibt 2m entfernt von mir“

— über Coronaleugner in DER SPIEGEL 17.12.21 —

Katja Leikert, CDU MdB WK Hanau

Es wird sehr teuer für uns mehrheitlich Geimpfte, für das Gesundheitswesen, die Wirtschaft und vor allem für unsere Kinder, wenn wir die Impflicht länger herauszögern. Bringt nichts mehr, Umgeimpfte überzeugen zu wollen. Diese externalisieren brutal die Kosten auf uns alle.

— Twitter 14.11.21 —

Weitere Quellen

https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2022/11/impfpflicht-gesundheitswesen-laeuft-aus-ende-2022.html

https://www.tagesschau.de/inland/teilimpfpflicht-aus-101.html

https://www.bverwg.de/pm/2022/70

https://www.metropolnews.info/mp507426/der-betrug-geht-hemmungslos-weiter-die-zahl-der-impf-opfer-steigt