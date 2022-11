Worms

Verkehrsunfall an der Friedrichskirche

Worms (ots) – Am Dienstag 22.11.2022, möchte ein 87-Jähriger am Nachmittag aus einem Parkhaus in der Innenstadt herausfahren und hierfür an der Haltelinie zur Römerstr. anhalten. Hierbei betätigt er versehentlich das Gaspedal statt dem Bremspedal. Das Fahrzeug beschleunigt und fährt vor die Außenmauer der gegen überliegenden Friedrichskirche.

Bei dem Zusammenstoß wird seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug und der Kirche entsteht erheblicher Sachschaden.

Diebstahl von Katalysator

Worms (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde an einem in der Von-Steuben-Straße geparkten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Einbruch in Einfamilienhaus

Gau-Odernheim (ots) – Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Hausbesitzers im Portugieser Weg am Montag 21.11.2022, zwischen 19-19:30 Uhr, um über eine Balkontür in das Einfamilienhauses einzudringen. Im Anschluss wurden durch die Täter mehrere Räume durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter Tel: 06731/9110 in Verbindung zu setzen.