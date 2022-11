Flüchtiger Radfahrer

Edenkoben (ots) – In der Klosterstraße kam es am Dienstagmorgen 22.11.2022, 08.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 43-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr mit nicht ausreichendem Sicherheitsabstand an der Fußgängerin vorbei und blieb mit dem Lenker am Unterarm der Frau hängen. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Die Frau beschreibt den Unfallflüchtigen als einen ca. 16-jährigen Schüler, der mit einem schwarzen Hoodie mit hellbraunen Ärmeln und schwarzen Jeans bekleidet war. Bei seinem Fahrrad hätte es sich um ein Mountainbike gehandelt.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Versuchter Einbruch

Roschbach (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hatte in den zurückliegenden Tagen, vermutlich zwischen dem 18.11.-22.11.2022 versucht, mit einem Hebelwerkzeug ein Bürofenster der Grundschule in der Schulstraße zu öffnen, wodurch der Fensterrahmen sowie die Scheibe durch einen Spannungsriss beschädigt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.