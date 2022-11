Speyer (ots) – Nachdem am Montag 14.11.2022 der Leichnam einer 71-jährigen Frau im Woogbach in Speyer gefunden wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wurde am 21.11.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert.

Die Obduktion ergab keine Hinweise auf das Einwirken durch Dritte. Die Frau verstarb wahrscheinlich eines natürlichen Todes.

Erstmeldung vom 15.11.2022:

Tote Frau im Woogbach entdeckt

Speyer (ots) – Am Montag 14.11.2022 gegen 14:30 Uhr wurde durch Zeugen, im Woogbach/Bereich der Kreuzung “Rauschendes Wasser”, der Leichnam einer 71-jährige Frau aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnten keine Hinweise auf ein Verbrechen erlangt werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.