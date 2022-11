Neustadt: Adventsprogramm der Kinderzeit 2022

Neustadt an der Weinstraße – In der Kinderzeit – der kostenfreien Kinderbetreuung in der Innenstadt – wird in der Vorweihnachtszeit fleißig gebastelt! Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren dürfen für sich selbst, oder auch für die Familie Geschenke kostenfrei gestalten. Von Sternen, über Weihnachtsbaumanhänger bis hin zu Holzengeln ist vieles dabei.

Am Samstag, 26. November, geht es um Basteleien rund um Tannenbäume, Sterne und Schneeflocken. Weiter geht es dann mit Holzteelichthaltern (03. Dezember), Weihnachtsbaumschmuck (10. Dezember) und zum Abschluss am 17. Dezember können die Kinder Holzengel basteln.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, gebastelt wird, solange das Material reicht und die Kinder Spaß haben.

Die Kinderzeit findet jeden Adventssamstag von 10:00 bis 14:00 Uhr im Büro des Citymanagements in der Hauptstraße 74 statt.

Anschließend ist die Kinderzeit über die Feiertage geschlossen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist der 14. Januar 2023!

Auch im neuen Jahr wird es immer samstags in der Kinderzeit viele kreative und spielerische Angebote geben. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Teams Offene Jugendarbeit gerne zur Verfügung unter 06321-855-1659 oder per Mail an jugendarbeit@neustadt.eu.