Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrsunfall verursacht und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am 22.11.2022, 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Sausenheimer Straße. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Sausenheimer Straße in Richtung Innenstadt. Bei einem Rangiervorgang touchierte er ein anderes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 42-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer des PKW wird nicht nur wegen des verursachen eines Verkehrsunfalls verwarnt, er bekommt auch eine Anzeige wegen des Führens eines PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Auch der Halter des PKW wird beanzeigt weil er es zugelassen hat, dass eine Person seinen PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hat.

Obersülzen: Hund läuft vor Pkw

Obersülzen (ots) – In den späten Abendstunden kam es gestern (21.11.22) gegen 23:30 Uhr in der Grünstadter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hund und einem Pkw. Der Hundebesitzer lief mit seinem nicht angeleinten Hund auf dem Gehweg der Grünstadter Straße in Richtung Grünstadt. Ein Autofahrer befuhr die Grünstadter Straße aus Richtung Grünstadt. Der Hund sprang plötzlich auf die Straße vor das herannahende Fahrzeug. Der Pkw-Lenker konnte die Kollision mit dem Hund nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der Hund schwer verletzt und im Anschluss in einer Tierklinik behandelt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 Euro beziffert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):