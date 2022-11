Haßloch: Der Online-Adventskalender öffnet sich wieder am 01. Dezember 2022

Haßloch – Ab dem 01. Dezember 2022 lassen sich am Online-Adventskalender der Gemeinde Haßloch wieder 24 virtuelle Türchen öffnen. Hinter den Türchen verstecken sich unterschiedliche Fragen rund um Weihnachten, Haßloch und die Pfalz. Wer richtig antwortet, kann an einer Verlosung teilnehmen und hat die Chance auf Gewinne in einem Gesamtwert von rund 1.900 Euro. Über 70 Preise stehen laut Tourist-Information zur Verfügung.

„Mit jedem geöffneten Türchen werden wir daher in der Vorweihnachtszeit täglich drei Gewinnerinnen oder Gewinner ausloben können“,

so Norman Kastl von der Tourist-Information, der als Auszubildender zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit die Realisierung des Online-Adventskalenders übernommen hat. Er erhält dabei Unterstützung von Hülya Aydin, ebenfalls Mitarbeiterin der Tourist-Information, sowie vom IT-Leiter der Gemeinde, Nico Steinmüller, der sich um die technische Umsetzung kümmert.

Die Palette der zu gewinnenden Preise ist breit gefächert: Es gibt auch in diesem Jahr Bücher, Wein, Freikarten, Gutscheine und vieles mehr. Eine Vielzahl von Sponsoren ermöglicht der Gemeinde die Durchführung der Adventskalenderaktion.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Sponsoren. Das ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlich schwierigen Situation nicht selbstverständlich. Daher möchten wir für das Mitwirken am Online-Adventskalender herzlich Danke sagen.“ BÜRGERMEISTER TOBIAS MEYER

Der Online-Adventskalender ist über die Homepage www.hassloch.de sowie über den Facebook-Auftritt der Gemeindeverwaltung zu erreichen. Vom 01. bis 24. Dezember 2022 kann täglich ein virtuelles Türchen am Kalender geöffnet werden, hinter dem dann die Frage des Tages sowie die jeweiligen Tagesgewinne erscheinen. Jeder, der die Frage richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen (Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind ausgeschlossen). Die jeweiligen Tagesgewinner werden dann in der Regel am darauffolgenden Werktag ermittelt und von der Tourist-Information benachrichtigt.

Im Dezember 2015 feierte der Online-Adventskalender seine Premiere und hat sich seither zu einer beliebten Aktion entwickelt, an der sich jedes Jahr im Advent längst nicht nur Haßlocher beteiligen. Im Schnitt zählt der Kalender jedes Jahr 12.000 virtuelle Türöffnungen, den bisherigen Höhepunkt verzeichnete man in 2018, als die Türchen 15.200 Mal geöffnet wurden. Der Reiz ist einfach erklärt:

„Der Kalender bietet den Nutzenden kurzweilige Unterhaltung inklusive Gewinnmöglichkeit“,

so Bürgermeister Tobias Meyer, der erneut recht herzlich zum virtuellen Mitmachen einlädt.