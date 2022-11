Kreis Kaiserslautern – Nach langer Corona-bedingter Pause war endlich wieder eine persönliche Begegnung mit Vertretern aus dem polnischen Partnerkreis Olesno (dt. Rosenberg) möglich.

Landrat Roland Fabianek war in Begleitung von Damian Hutsch, Mitglied des Kreistagsvorstandes Olesno, und Norbert Hober, dem langjährigen Partnerschaftsbeauftragten, einer Einladung von Landrat Leßmeister gefolgt und besuchte vom 18. bis 21. November den Landkreis Kaiserslautern. Im Rahmen dieser Begegnung waren auch zwei Vertreter aus der ukrainischen Samtgemeinde Bogorodchany eingeladen, die seit 20 Jahren mit dem Kreis Olesno partnerschaftlich verbunden ist. Landrat Leßmeister und die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt zeigten sich sehr erfreut, auch die Gäste aus der Ukraine, Rostyslav Zaremba, Bürgermeister der Samtgemeinde Bogorodchany, und Jaroslav Paraniuk als Vertreter aus der Region Ivanofrankivsk im Landkreis Kaiserslautern begrüßen zu können.

Der erste Programmpunkt am 19. November führte die Gäste zum Kranichwoog nach Hütschenhausen. Dort stellte Andreas Dein von der unteren Naturschutzbehörde zusammen mit den Experten vor Ort dieses Leuchtturmprojekt vor, das im Namen des regionalen Naturschutzes entstanden ist. Im Anschluss, bei einem Besuch im Heimatmuseum Queidersbach, vermittelte Museumsleiter Alois Schneider dort den Gästen einen Einblick in die Geschichte des Landkreises. Zum Abschluss des Besuchstages fand ein erstes offizielles Gespräch in der Kreisverwaltung statt, bei dem ein gegenseitiger Überblick über die jeweiligen politischen und regionalen Strukturen ausgetauscht wurde. Dr. Pongratz, Geschäftsführer der WFK, gab einen Einblick in den Wirtschaftsstandort Kreis und Stadt Kaiserslautern.

Als weichenstellend für die zukünftige Zusammenarbeit bezeichnete Landrat Leßmeister das Arbeitsgespräch am 20. November in Trippstadt, zu dem er auch seine Amtskollegen Dr. Theophil Gallo und Otto Rubly aus den Nachbarkreisen Saar-Pfalz-Kreis und Kusel eingeladen hatte. Dr. Susanne Ganster, Landrätin des Landkreises Südwestpfalz, war an diesem Tag leider verhindert. Die vier benachbarten Kreise verbindet die Partnerschaft mit polnischen Landkreisen sowie Kontakte und Partnerschaften mit der Ukraine.

„Unser gemeinsamer Austausch an diesem Nachmittag hat bereits viele Möglichkeiten der Kooperation und Zusammenarbeit aufgezeigt, die wir jetzt im Nachgang des Treffens gemeinsam zielführend ausarbeiten werden“,

betonte Landrat Leßmeister.

Zum feierlichen Ausklang des Aufenthalts im Landkreis Kaiserslautern besuchte die Delegation als Ehrengäste in Krickenbach das Herbstkonzert des Sinfonischen Orchesters des Landkreises.