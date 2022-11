Neustadt: Lesung Allinger-Kliewer am 01. Dezember 2022

Neustadt an der Weinstraße – Das Literarische Forum Neustadt lädt am 01.12.2022 um 19 Uhr zu einer Lesung/Vortrag von Ute Kliewer und Wolfgang Allinger ins Café Bohne ein.

Inhalt: Ina und Paul begegnen sich als Studierende an der Universität Marburg. Beiden gemeinsam ist der Wunsch, Lepcha zu lernen, eine Sprache, die vor allem in Sikkim und Darjeeling gesprochen wird. Erst vierzig Jahre später setzten sie ihren Traum um und reisen in das Gebiet der Lepcha, in die Himalaya-Region. Sie treffen dort auf wunderbare Menschen, die ihnen helfen: Diwash, Dorje und Binodh, deren Leben sich mit ihrem verbindet.

Ute Kliewer und Wolfgang Allinger erzählen unterhaltsam und spannend von Menschen in der Himalaya-Region mit den Erfahrungen ihrer eigenen Reise nach Sikkim und Darjeeling.

Ute Kliewer, geb. 1959 in Magdeburg, aufgewachsen in der ehemaligen DDR, lebt und arbeitet seit 1989 in der Südpfalz.Sie schöpft ihre Ideen auf Wanderungen durch Europa, Nord- und Südamerika, Russland, Indien, Nepal und so fort…

Wolfgang Allinger, geb. 1953 in Dortmund, lebt und arbeitet seit 1987 in der Südpfalz, seit 2017 in Neustadt. Er ist Herausgeber des Literaturmagazins „Wortschau“.

Seit 2015 gemeinsame Programme und gemeinsame Buchprojekte.

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 19 Uhr

im Café Bohne (Kellereistraße 4, 67433 Neustadt) Lesung / Vortrag:

„Zeit zieht nicht. Erzähl mir von Darjeeling“

Eintritt: 8 Euro

Vorverkauf: Buchhandlung Quodlibet, Kellereistraße 10, 67433 Neustadt, Tel. Reservierung 06321 88930

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kulturverein Wespennest e.V. und der Quodlibet Buchhandlung.

Infos unter www.literarisches-forum.de