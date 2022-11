Frau würgt Partner

Edenkoben (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntag 10.11.2022 zwischen einem 20 Jahren alten Mann und dessen gleichaltrigen Freundin. Beide einigten sich auf getrennte Wege, weshalb der Mann seine Sachen packen und ausziehen wollte. Dabei kam es zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Frau ihren Ex-Partner würgte und zur Seite stieß.

Die Polizei schlichtete den Streit und ermittelt wegen Körperverletzung.

Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Sachbeschädigung an Anhänger

Heuchelheim-Klingen (ots) – In der Nacht von Samstag 19.11.2022 auf Sonntag 20.11.2022 wurde in der Hauptstraße in Heuchelheim-Klingen auf einem frei zugänglichen Platz ein Anhänger mit silberner Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail (pilandau@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Unberechtigte Person betritt ein befriedetes Grundstück

Böbingen (ots) – Am Montag 21.11.2022 von ca. 10:30-12:20 Uhr, nutzte eine bis dato unbekannte Person die Abwesenheit der Hausbewohner in der Hauptstraße in Böbingen. Als die Hausbewohner zurückkehrten stellten diese fest, dass die Tür eines Gartenschuppens geöffnet war und ein Fliegengitter einer Haustür, welche zu einem Anbau führt, heruntergerissen wurde.

Laut aktuellem Stand wurden der oder die Täter durch die bellenden Hunde im Anwesen gestört. Ein Schaden konnte durch die Anwohner bisher nicht festgestellt werden. Der oder die Täter gelangten vermutlich über das offenstehende Hoftor oder den Garten auf das Grundstück.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 melden oder per E-Mail unter folgender E-Mail Adresse: piedenkoben@polizei.rlp.de.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Edenkoben darauf hinweisen, dass auch bei kürzerer Abwesenheit sämtliche Türen und Hoftore zu schließen sind.

Unbekannte entwenden Fallrohr

Altdorf (ots) – Über das zurückliegende Wochenende (TZ: 18.11.2022 – 21.11.2022) entwendeten unbekannte Täter das Regenfallrohr an der Kindertagesstätte in der Schulstraße. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.