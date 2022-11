Einbruch in Restaurants der Rheingalerie

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit vom 19.11.2022, 21:00 Uhr bis zum 21.11.2022, 06:00 Uhr, in die Lagerräume eines Schnellimbisses und einer Bäckerei in der Rheingalerie ein. Aus den Räumen wurde Bargeld in Höhe von ca. 4.500 Euro entwendet.

Zudem entstand Sachschaden durch das gewaltsame Öffnen von Türen und einem Tresor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 21.11.2022 gegen 19:20 Uhr, stellte ein 34-jähriger Ludwigshafener sein Auto für eine kurze Zeit am Fahrbahnrand der Kreuzstraße ab, um sein, auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindliches, Hoftor zu öffnen. Währenddessen beschädigte ein vorbeifahrendes Auto die Beifahrerseite des abgestellten Wagens großflächig.

Es entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Das Auto entfernte sich im Anschluss in Richtung Sternstraße. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firmenräume

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 18.11.2022 und dem 21.11.2022 verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Firmengelände in der Frankenthaler Straße und brachen in die dort befindlichen Räumlichkeiten ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Frankenthaler Straße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbrüche in Autos im Bereich Mundenheim und Rheingönheim

Ludwigshafen (ots) – Der Polizei Ludwigshafen wurden am 21.11.2022 drei Autoaufbrüche vom vergangenen Wochenende gemeldet. Im Zeitraum vom 18.11. bis zum 21.11.2022, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Autos, durchwühlten diese und entwendeten unter anderem Sonnenbrillen, ein Navigationssystem und Musik-CDs.

Die Autos waren in der Karolina-Burger-Straße, Trifelsstraße und Karl-Bröger-Straße geparkt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit noch unklar. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere in der Nacht vom 20.11.2022 auf den 21.11.2022 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Karolina-Burger-Straße, Trifelsstraße und Karl-Bröger-Straße beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 21.11.2022 stellte eine Anwohnerin in der Adlerstraße Hebelmarken an ihrer Wohnungstür fest. Unbekannte versuchten während der Abwesenheit der Frau die Wohnungstür aufzubrechen und so in die Wohnung der Geschädigten zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern nicht in die Wohnung zu kommen und etwas zu stehlen.

Es werden Zeugen gesucht, die am 21.11.2022 im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr im Bereich Adlerdamm Erbgasse /Adlerstraße verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

SMS-Betrugsmasche

Ludwigshafen (ots) – Ein 81-jähriger Mann erhielt am Montag 21.11.2022 eine SMS, die angeblich vom Bundesamt für Finanzen stammte. Dem Mann wurde mitgeteilt, dass ihm ein 3-stelliger Geldbetrag zur Rückerstattung zur Verfügung steht. Weiterhin wurde der 81-Jährige aufgefordert auf einen in der SMS enthaltenen Link zu klicken, um sich zu verifizieren. Da der Mann einen Betrugsversuch vermutete, klickte er den Link nicht an, so dass kein Schaden entstand.

Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannter Seite und unerwartet zugestellt werden. Sollten Sie den Absender tatsächlich kennen, fragen Sie auf alternativem Weg nach, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war.

Generell gilt:

Gehen Sie mit Ihren persönlichen Daten und mit Ihrer Telefonnummer vorsichtig um.

Geben Sie ihre Telefonnummer nur gezielt im Bedarfsfall an seriöse Vertragspartner und Firmen weiter.

Fragen Sie im Einzelfall nach, zu welchem Zweck ihre Rufnummer verwendet werden soll.

Sie können die Speicherung Ihrer Telefonnummer bzw. ihrer Daten jederzeit widerrufen.

Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 21.11.2022, 15:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung eines Seniors in der Bgm.-Hoffmann-Straße, indem der Täter vorgab Handwerker zu sein. Der Unbekannte begab sich mit dem Bewohner in dessen Badezimmer und ließ das Wasser laufen, um es angeblich auf Verfärbungen zu prüfen. Dann verließ der Unbekannte wieder die Wohnung. Erst später stellte der Senior das Fehlen von ca. 700 Euro fest.

Der unbekannte Täter war ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, hatte eine dicke Statur, dunkle kurze Haare, dunkler 3-Tage-Bart, trug dunkle Kleidung und sprach mit pfälzischem Akzent.

Haben Sie den Täter gesehen oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsinstallateure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen, wenn beispielsweise nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen geplant ist.

Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis gegenüber allen Ihnen unbekannte Personen an Ihrer Haustür ist keine Unhöflichkeit. Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen immer Verständnis haben.