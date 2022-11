Hydraulikhammer entwendet

Weingarten (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 17.11.2022 um 18:00 Uhr bis Montag 21.11.2022 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Hydraulikhammer im Wert von 3.500 EUR von einer Baustelle in der Schlossgasse in Weingarten (Pfalz).

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen

Lingenfeld (ots) – Am Montagvormittag wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchgeführt. Hierbei konnten zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde der “Spitzenreiter” mit 44 km/h gemessen.

Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots “Am Hirschgraben” in Lingenfeld konnten 5 Verstöße festgestellt werden.

Geschwindigkeitskontrollen

Bellheim/Germersheim (ots) – Am Montag 21.11.2022 wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Rülzheimer Straße in Bellheim durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der “Spitzenreiter” wurde mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h gemessen.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle am Montagnachmittag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr in der Sondernheimer Straße in Germersheim ergaben sich bei erlaubten 70 km/h sechs Verstöße. Hier wurde der “Spitzenreiter” mit 88 km/h gemessen. Weiterhin wurde ein Gurtverstoß geahndet und an drei Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden.

Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 im Zeitraum von 16:30-18:05 Uhr wurde durch die Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle in der Sondernheimer Straße in Germersheim durchgeführt. Hierbei konnten 4 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Bei erlaubten 70 km/h wurde der “Spitzenreiter” mit 90 km/h gemessen. Ein weiterer kontrollierter “Gurtmuffel” wurde kostenpflichtig verwarnt. Auch für einen Radfahrer, welcher das Handy während der Fahrt benutzte, wurde ein Verwarngeld in Höhe von 55 EUR fällig.