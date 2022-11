Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades am Montagabend in der Albert-Schweitzer-Straße konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige Lenker des Motorrades nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nicht nur das, in dem von ihm mitgeführten Rucksack konnten zudem 3 Dosen mit verschiedensten Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Den Mann erwarten nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Nach Geld und Handy gesucht

Altrip (ots) – Zu einem versuchten Raubüberfall kam es bereits am vergangenen Donnerstag in Altrip. Nach dem Verlassen eines Supermarktes im Slevogtweg wurde ein 15-jähriger aus Altrip von fünf anderen Jugendlichen festgehalten und mindestens einmal an den Kopf geschlagen. Beim Versuch den Geschädigten nach etwas Verwertbarem zu durchsuchen, konnte sich der Junge losreißen und wegrennen.

Einer der unbekannten Täter trug einen schwarzen Nike-Jogginganzug. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Kontrollstelle der Polizeiinspektion

Schifferstadt (ots) – Am Montagmorgen 21.11.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße mehrere Verkehrskontrollen durch.

Trotz mäßigem Verkehrsaufkommen konnten mehrere Verkehrsverstöße, unter anderem eine defekte Lichteinheit sowie eine abgelaufene Hauptuntersuchung festgestellt und geahndet werden.

Versuchter Einbruch in Schulzentrum

Dudenhofen (ots) – Zwischen dem 19.11.2022, 15 Uhr und 21.11.2022, 07 Uhr, zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einem Schulgebäude in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen. Hierdurch verschafften sie sich Zugang zum Anwesen und hebelten im Inneren eine Tür auf. Offenbar brachen die unbekannten Täter den Einbruchsversuch nach dem Aufhebeln der Tür aus ungeklärter Ursache ab. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Wer hat in der Nähe der Schulgebäude in der Iggelheimer Straße etwas beobachtet, möglicherweise die Täter gestört oder kann sonstige Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.