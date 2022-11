Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Baustelle

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und

Montagmorgen mehrere Türen eines noch unbewohnten Neubaus in der Heilbronner

Straße in Karlsruhe-Rintheim auf. Derzeit steht nicht abschließend fest, ob die

Einbrecher etwas erbeutet haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der

Rufnummer 0721-49070 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Zahnarztpraxis

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer

Zahnarztpraxis in der Karlsruher Weststadt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher vermutlich die

Kellertür auf, um in die Praxis in der Riefstahlstraße zu gelangen. Die Diebe

durchsuchten verschiedene Räume und entwendeten einen Geldbetrag in Höhe von

mehreren hundert Euro sowie ein Paar Schuhe der Marke „Nike“.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Hochschule

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind zu unbestimmter Zeit am Wochenende in

die Karlshochschule in der Karlstraße eingedrungen und haben eine geringe Menge

Bargeld erbeutet. Im Innern war ein Schrank aufgebrochen und ein Safe entwendet

worden. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz hat hierzu die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Weingarten – Polizei sucht Zeugen nach Trickbetrug

Karlsruhe (ots) – Eine 80-jährige Frau fiel am Montagnachmittag in Weingarten

einem Trickbetrüger zum Opfer.

Als Inhaber einer Reinigungsfirma gab sich ein noch unbekannter Mann gegen 14.30

Uhr in der Straße „Ulmenplatz“ in Weingarten-Waldbrücke gegenüber einer

80-Jährigen aus. Er bot an, für Geld oder Schmuck die Pflastersteine der

Einfahrt zu reinigen. In der Wohnung zeigte die Geschädigte dem Betrüger

anschließend Schmuck, den dieser an sich nahm. Unter einem Vorwand verschwand

der unbekannte Mann mit Wertgegenständen im Wert von etwa 400 Euro.

Offenbar war der mutmaßliche Betrüger in Begleitung einer noch unbekannten Frau

unterwegs. Diese klingelte wohl zeitgleich an Türen in der Nachbarschaft.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die beiden Personen gesehen haben. Der Mann

wird als etwa 45 Jahre alt beschrieben. Er sei etwa 160 cm groß und korpulent

gewesen. Er hatte kurze blonde Haare, eine graue Stoffhose und einen grauen

Strickpullover getragen. Von der Frau ist derzeit lediglich bekannt, dass sie

einen schwarzen langen Pferdeschwanz hatte. Beide wären mit einem dunklen Pkw

mit „Karlsruher-Kennzeichen“ unterwegs gewesen.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/967180 zu wenden.

Karlsruhe – Heller Transporter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines grauen oder weißen Transporters hat am

Dienstag gegen 08.35 Uhr an der Karlsruher Neckarstraße/Einmündung Enzstraße

einer 38-jährigen Motorrollerfahrerin die Vorfahrt genommen. Die Frau musste

stark abbremsen und stürzte, wobei sie erhebliche Hautabschürfungen erlitt und

in einer Klinik ambulant behandelt werden musste. Ungeachtet dessen setzte der

Verursacher seine Fahrt fort. An dem Roller war ein Schaden von geschätzten

2.000 Euro zu verzeichnen.

Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Transporter nähere Angaben machen

kann, wird gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840

zu melden.

Bretten – Streit zwischen zwei Personengruppen verursacht Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Ein Streit mehrerer Personen konnte am Montagabend gegen 23.30

Uhr in Bretten durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen geschlichtet werden.

Nach derzeitigem Sachstand hielten sich fünf Männer auf einem Parkdeck eines

Einkaufcenters in der Pforzheimer Straße auf. Dort beleidigten sie offenbar

Frauen einer anderen Gruppe. Zwischen beiden Lagern entwickelte sich daraufhin

ein Handgemenge. Die hinzugerufene Polizei war mit insgesamt neun Streifen sowie

einem Diensthundeführer vor Ort und konnte eine weitere Eskalation offenbar noch

rechtzeitig verhindern. Die Polizeibeamten sprachen den Kontrahenten

Platzverweise aus, dem sie größtenteils nachkamen. Ein 37-Jähriger musste jedoch

in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Diensthund eingesetzt. Bei

einem Hundebiss erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er verweigerte in der

Folge jegliche medizinische Versorgung.

Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls werden derzeit durch Beamte des

Polizeireviers Bretten geführt.

Bruchsal – Baustellencontainer aufgebrochen – Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag 17:00 Uhr bis

Montag 06:00 Uhr in eine Baustelle ein. Die Einbrecher verschafften sich in der

Straße „Am Viehmarkt“ Zugang zu einem Baucontainer und entwendeten eine

hochwertige Kernbohrmaschine. Aus einem weiteren aufgebrochenen Container wurde

offenbar nichts gestohlen. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251-7260

entgegen.