Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 6: Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt Güter- und Personenverkehr an der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd – Ergebnis

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 6 (ots) – Am heutigen Dienstag, den

22.11.2022, kontrollierte das Polizeipräsidium Mannheim unter der Federführung

der Verkehrspolizeiinspektion gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums

Karlsruhe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes

Rhein-Neckar-Kreis auf der A 6 bei Sinsheim gezielt den Schwerlastverkehr.

Hierzu wurde in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Tank- und

Rastanlage Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn eine Kontrollstelle

eingerichtet und betrieben. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Einhaltung der

Lenk- und Ruhezeiten der Fahrerinnen und Fahrer. Zudem standen auch

Tiertransporte im Fokus der Überwachung.

Mit rund 20 Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion, darunter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrsdienstes Mannheim sowie der

Autobahnpolizei Walldorf, und der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe sowie 7

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landratsamtes

Rhein-Neckar-Kreis wurden insgesamt 38 Fahrzeuge und 40 Personen einer Kontrolle

unterzogen. Davon wurden 68% der Fahrzeuge beanstandet. Des Weiteren nahmen mehr

als 20 Fortbildungsteilnehmerinnen und Fortbildungsteilnehmer der Hochschule für

Polizei Baden-Württemberg / Institut für Fortbildung in Böblingen an der

Kontrollaktion teil, um praxisnahe Erfahrungen zum Thema „Sozialvorschriften im

Straßenverkehr“ sammeln zu können.

Insgesamt wurden zahlreiche Verstöße gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

1 Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

1 Verstoß gegen das Abfallgesetz

5 Verstöße gegen Vorschriften der Ladungssicherung

25 Verstöße gegen Sozialvorschriften (Nichteinhaltung der Lenk-

und Ruhezeiten)

und Ruhezeiten) an einem Fahrzeug wurden technische Mängel festgestellt und

musste als verkehrsunsicher eingestuft und die Weiterfahrt

untersagt werden

3 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen

3 Geschwindigkeitsverstöße

zudem wurden 5 Sicherheitsleistungen mit insgesamt 900 Euro

erhoben

Bei den ganzheitlichen Kontrollen wurden vor Ort auf einer speziellen Waage auch

Kleintransporter und LKW gewogen. Dadurch konnte in zwei Fällen eine

Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes festgestellt werden.

Beispielsweise hatte ein sogenannter „Dreieinhalbtonner“ die zulässige

Ladekapazität um 1600 kg überschritten. Für den Fahrer des Kleintransporters war

die Weiterfahrt zunächst beendet, bis ein weiteres Fahrzeug an der

Kontrollstelle erschien, um die überschüssige Ladung aufzunehmen.

Darüber hinaus wurden mehrere Zuwiderhandlungen gegen verkehrsrechtliche und

lebensmittelrechtliche Vorschriften mittels Verwarnungsgeld geahndet; zur

Behebung kleinerer Mängel wurden zudem Mängelberichte ausgestellt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher

ganzheitlichen Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese auch zukünftig regelmäßig

fortgesetzt werden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit 22.000 Euro Sachschaden; 33-Jähriger leicht Leichtverletzten

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Montagvormittag, kurz nach

10 Uhr fuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia auf dem Lattweg in Richtung

Hardtstraße.

An der Kreuzung Lattweg und Hardtstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von

rechts kommenden Lkw Ford-Transit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

33-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro.

Ladenburg/ Edingen-Neckarhausen/ Neu-Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Wieder Hauseinbrüche; Kriminelle erbeuten Bargeld und Schmuck; Zeugenaufruf der Polizei

Ladenburg/ Edingen-Neckarhausen/ Neu-Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am

vergangenen Sonntag, im Zeitraum von 13 bis 19 Uhr wurden wieder zwei frei

stehende Einfamilienhäuser von bislang unbekannten Täter aufgebrochen.

In Neu-Edingen, in der Neckarhauser Straße gelangten die Täter durch Aufhebeln

eines Fensters im Erdgeschoss in das Gebäudeinnere. Vermutlich hatten die Täter

zuvor die Außenbeleuchtung außer Betrieb gesetzt.

Behältnisse wurden durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck konnten erbeutet werden.

Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf über 10.000

Euro.

Inwieweit auch das zweite Einbruchsobjekt durch dieselben Täter aufgesucht

wurde, konnte bisher noch nicht abschließend bewertet werden.

In Ladenburg schlugen die Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in

der „Hohe Straße“ ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Die Beute war auch

hier Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro.

Neben dem Schaden, den die Täter hinterließen, hinterließen sie auch Spuren, die

derzeit von der Polizei ausgewertet werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer 06205

9305-0, in Verbindung zu setzen.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Binnenschiff blockiert den Neckar nicht mehr

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das seit gestern Abend bei Eberbach im

Neckar feststeckende, mit 1800t Salz beladene Frachtschiff, konnte heute kurz

vor 12 Uhr in einer konzertierten Aktion der involvierten Stellen und Behörden

freigeschleppt werden. Das Schiff liegt nun gesichert längsseits am Eberbacher

Ufer. Vorerst gilt für den Frachter ein Weiterfahrverbot. Spezialisten prüfen

nun die genauen Schäden, um festzustellen, ob eine langsame Weiterfahrt zum

Zielort Ludwigshafen möglich ist. Andernfalls müsste es entladen und dann vor

Ort repariert bzw. in eine Werft geschleppt werden. Die Straßenbrücke Eberbach

musste für den Bergungsversuch kurzzeitig gesperrt werden, ist aber seit 12:00

Uhr wieder frei befahrbar. Die Schifffahrt wird ebenfalls schnellstmöglich

wieder freigegeben.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger – Die Polizei auf Zeugensuche

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr

kollidierte der noch unbekannt Autofahrer eines weißen BMWs auf der Kleinen

Grabengasse mit einem 68-jährigen Fußgänger, welcher auf dem dortigen Gehweg

unterwegs war, verletzte diesen leicht und flüchtete anschließend.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche die Unfallflucht beobachtet

haben, und bittet diese, sich telefonisch unter der Nummer 07261 690-0 zu

melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Hockenheimer Landstraße – Zeugenaufruf

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft

verschaffte sich zwischen Sonntag, gegen 12 Uhr, und Montag, gegen 19 Uhr, in

der Hockenheimer Landstraße gewaltsam Zutritt zu einem Schützenhaus und einer

Gartenparzelle und erbeutete einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang keine vor. Es entstand allerdings

ein Gesamtschaden von mindestens 1.100 Euro.

Ob ein Zusammenhang der verschiedenen Vorkommnisse besteht, ist unter anderem

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) / K 4160: Verkehrsunfall zwischen Schatthausen und Gauangeloch – Zeugenaufruf!

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) / K 4160 (ots) – Am Montagmorgen war der 78-jährige

Fahrer eines silberfarbenen VW gegen 7:20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen

Schatthausen und Gauangeloch unterwegs.

In Höhe der Bushaltestelle Birkenhof kam ihm der graue Audi einer 26-Jährigen

entgegen. Aus bislang unklarer Ursache kam es zur seitlichen Kollision beider

Fahrzeuge. Es entstanden Beschädigungen an der jeweiligen Fahrerseite.

Beide Unfallbeteiligten setzten die Polizei erst im Nachgang über den Vorfall in

Kenntnis. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene

Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000,- Euro geschätzt. Verletzt wurde bei

dem Unfall glücklicherweise niemand.

Aufgrund des offenbar vorhandenen Fahrzeugverkehrs zum Unfallzeitpunkt sucht das

Polizeirevier Wiesloch nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei

den Ermittlern unter Tel. 06222 / 5709-0 zu melden.