Frankfurt-Seckbach: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (fue) Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Handwerksfirma zu

sein und einen defekten Wasserschlauch überprüfen zu müssen, ließ eine

86-jährige Frau am Montag, den 21. November 2022, gegen 14.50 Uhr, den

Unbekannten in ihre Wohnung in der Wilhelmshöher Straße ein.

Etwa 20 Minuten hielt sich der angebliche Handwerker in der Nähe der Frau auf,

bevor er die Wohnung wieder verließ. Nun musste die Geschädigte feststellen,

dass diverse Schränke durchwühlt und ein Bargeldbetrag in Höhe mehrerer hundert

EUR entwendet worden war. Vermutlich hatte der erste Täter die Wohnungstür einen

Spalt weit aufgelassen, wodurch ein Mittäter in die Wohnung gelangen konnte.

Der Betrüger wird beschrieben als 30-35 Jahre alt und 170-175 cm groß. Kräftige

Statur, insgesamt dunkel gekleidet, rote Weste.

Erfolgreiche Fahndung – Diebe im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Nachdem am 16. November ein 30-jähriger Tourist aus

Singapur im Frankfurter Hauptbahnhof in einem abfahrbereiten ICE bestohlen

wurde, konnten Beamte der Bundespolizei am gestrigen Montagmorgen die beiden

Täter im Hauptbahnhof festnehmen. Die Täter hatten ihrem Opfer einen Rucksack

entwendet, in dem sich neben einem I-Pad, Bargeld auch eine hochwertige

Armbanduhr der Marke „Nomos“ befand. Den Gesamtwert bezifferte der Geschädigte

auf etwa 6000 Euro. Am Montagmorgen hatte eine Streife die beiden Männer

aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung erkannt, festgenommen und zur

Wache gebracht. Von dort wurden die beiden wohnsitzlosen Männer nach

Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dem

Haftrichter vorgeführt und danach in Haft genommen. Der gestohlene Rucksack mit

den entwendeten Gegenständen konnte nicht mehr aufgefunden werden. Zum Verbleib

wollten sich Beide nicht äußern.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl und Betrug

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagnachmitttag (21. November 2022) kam es in der

Innenstadt zur Festnahme nach einem EC-Karten-Betrug. Der Täter hatte die

EC-Karte aus einem zuvor getätigten Taschendiebstahl erlangt.

Gegen 14.00 Uhr wurden zivile Polizeibeamte auf den Tatverdächtigen aufmerksam.

Er betrat ein Bekleidungsgeschäft auf der Zeil und fragte explizit nach

kontaktloser Zahlung mittels EC-Karte. Nachdem dies bejaht wurde, kaufte er sich

ein paar Sneakers, welche er kontaktlos mit einer EC-Karte bezahlte. Nach

Verlassen des Kleidungsgeschäfts wurde der Tatverdächtige einer

Personenkontrolle unterzogen. Bei dieser verstrickte er sich in Widersprüche. Im

Rahmen einer körperlichen Durchsuchung konnte, versteckt in seinem Hosenbein,

die EC-Karte aufgefunden werden. Diese war auf einen weiblichen Namen

ausgestellt, ebenso die personalisierte Musemskarte, die bei ihm aufgefunden

wurde. Darüber hinaus trug er ein Mobiltelefon bei sich.

Es stellte sich heraus, dass sämtliche Gegenstände aus einem vorausgegangenen

Taschendiebstahl stammten. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und

auf die Dienststelle verbracht. Die Geschädigte konnte ausfindig gemacht und ihr

die entwendeten Gegenstände wieder ausgehändigt werden. In ihrer Vernehmung gab

sie an, dass ihr die Handtasche in einem unbemerkten Moment aus dem Fahrradkorb

gestohlen wurde. Auch die Handtasche erlangte das 74-jährige Opfer wieder:

Passanten fanden sie und gaben sie als Fundsache bei der Polizei ab. Der Täter

wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Erst abgelenkt, dann bestohlen – Räuberischer Diebstahl im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (21.11.2022) wurde ein 55-Jähriger

Opfer eines Taschendiebstahls im Bahnhofsviertel. Das Portmonee des Geschädigten

mitsamt Inhalt war die Beute. Der Täter floh unerkannt.

Der 55-Jährige war gegen 15:10 Uhr zu Fuß in der Taunusstraße unterwegs. Ein

Unbekannter lenkte ihn dann dadurch ab, indem er sich ihm teilweise in den Weg

stellte. Die Ablenkung nutzte der Täter und zog dem Geschädigten das Portmonee

aus der hinteren Hosentasche. Der 55-Jährige bemerkte dies und versuchte den

Täter am Arm festzuhalten. Dieser ließ sich jedoch nicht von seiner Tat

abhalten. Er riss sich los, stieß den Geschädigten gegen ein Baugerüst und

flüchtete in die Weserstraße, wo er unerkannt entkommen konnte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 190 cm groß, Mitte 20, glatte kurze schwarze Haare, bekleidet mit

weiß/ beiger Jacke mit Aufdruck, rotem Schal, brauner Hose und braunen Schuhen

Ein roter Geldbeutel mitsamt 60 Euro Bargeld sowie einer Monatskarte waren die

Beute. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er trug durch

den Stoß leichte Prellungen davon. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen

hierzu aufgenommen.