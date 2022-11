Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

A5 bei Bad Nauheim: Mercedes mit diversen Unfallschäden kontrolliert – Polizei bittet um Hinweise

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmorgen (20.11.2022) auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Ober-Mörlen einen Schlangenlinien fahrenden, schwarzen Mercedes. Eine Streife der mittelhessischen Polizeiautobahnstation entdeckte das beschriebene Auto kurz darauf auf der Park- und Rastanlage Wetterau. Dieses wies rundherum offensichtliche Unfallschäden auf. Der auf dem Fahrersitz hockende 32 Jahre alte Mann aus Nordrhein-Westfalen, auf welchen die vorliegende Personenbeschreibung passte und der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, stritt ab, das Auto gefahren zu sein. Als die Beamten ihm, unter anderem aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe verkündeten, wurde der Tatverdächtige zunehmend aggressiv; beschimpfte und bedrohte die Polizisten, sodass diese ihm schließlich Handfesseln anlegen mussten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Polizeistation wieder verlassen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung sowie Bedrohung ein. Die Ermittler fragen: Wo war in der Nacht zu Sonntag ein im Kreis Grevenbroich (Kennung: „GV“) zugelassener, schwarzer Mercedes, gegebenenfalls im Zusammenhang mit einem oder mehreren Verkehrsunfällen, aufgefallen?

Nach bisherigem Kenntnisstand war das Auto am frühen Sonntagmorgen offenbar auch auf der A45 im Bereich Lahn-Dill aufgefallen.

Waren weitere Verkehrsteilnehmer durch die unsichere Fahrweise gefährdet worden? Wer kann Angaben zum Fahrzeugführer machen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/7043-5010 bei der mittelhessischen Polizeiautobahnstation zu melden.

Butzbach: Streit zwischen Hundehaltern eskaliert

In der Feldgemarkung von Ebersgöns skalierte am Montag ein Streit zwischen zwei Hundehaltern.

Gegen 12 Uhr war der Geschädigte, ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Gießen, mit seinem Hund in dem Waldstück zwischen dem alten Bolzplatz unterwegs, als er dort auf zwei Spaziergänger mit ihren angeleinten Hunden traf. Einer der beiden Hunde sei aggressiv auf den Vierbeiner des Geschädigten zugelaufen, woraufhin dieser das Tier mit einem Schlag abwehrte. Daraufhin hätte der andere Hundehalter ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Rahmen beide Streitenden zu Boden fielen. Nachdem sich die Parteien schließlich mehrere Meter voneinander entfernt hatten, holte der 62-Jährige sein Mobiltelefon heraus, um Fotos zu machen. Daraufhin soll der Angreifer ein großes Messer gezogen und mit diesem gedroht haben. Schließlich habe die weibliche Begleiterin des Beschuldigten beschwichtigend auf diesen eingewirkt, woraufhin dieser mit seiner Begleiterin die Örtlichkeit verließ.

Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen Mann mit sportlicher Statur und grauen kurzen Haaren im Alter von Ende 40 bis Anfang 50 handeln. Seine gleichaltrige Begleiterin war schlank, etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Außerdem trug sie eine dunkle Mütze. Die beiden hatten einen hellen und einen dunklen Hund bei sich. Nach der Auseinandersetzung waren sie in Richtung der Pferdekoppeln in Ebersgöns davongelaufen.

Nun ermittelt die Polizei in Butzbach wegen Körperverletzung sowie Bedrohung und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430. Hatten weitere Personen die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben bezüglich der beiden namentlich bislang nicht bekannten Spaziergänger machen?

Limeshain: Rollladen hochgeschoben

Zwischen Sonntag (20.11.), 11.30 Uhr und Montag (21.11.), 10 Uhr stiegen Einbrecher in der Rommelshäuser Wilhelmstraße in ein Einfamilienhaus, indem sie einen heruntergelassenen Rollladen nach oben drückten und das dahinterliegende Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertsachen. Was die Kriminellen entwendeten ist momentan nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Limeshain: Einbruch in der Gartenstraße

Zwischen 15.25 Uhr und 18.45 Uhr stiegen Einbrecher am Sonntag (20.11.) in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße im OT Rommelhausen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Florstadt: Uhren, Schmuck und Elektrogeräte

Armbanduhren, Schmuck sowie mehrere Elektrogeräte stahlen Einbrecher am Montag (21.11.) zwischen 16 Uhr und 18.20 Uhr aus einem Einfamilienhaus im Leimenkautenweg im Ortsteil Staden. Dazu hebelten sie im Tatzeitraum eine an der Gebäuderückseite liegende Terrassentür auf und dursuchten die Wohnräume. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Schmuck und Bargeld

Kriminelle machten sich zwischen Donnerstag (17.11.), 12.30 Uhr und Montag (21.11.), 18 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Melbacher Gartenstraße zu schaffen, indem sie im Tatzeitraum eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür beschädigten und dann die Wohnräume nach Wertsachen durchsuchten. Anschließend flüchteten die Straftäter mit Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Butzbach: In Fahrradgeschäft eingebrochen

Straftäter hebelten in der Nacht zu Dienstag (22.11.) die Eingangstür des Fahrradgeschäfts in der Griedeler Straße auf und stahlen vier hochwertige E-Bikes von Specialized im Wert von knapp 30.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf 1.25 Uhr bis 1.33 Uhr. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren kurz vor der oder im Anschluss an die Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Fachgeschäfts aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?