A5 bei Bad Nauheim: Mercedes mit diversen Unfallschäden kontrolliert – Polizei bittet um Hinweise

A5 bei Bad Nauheim: Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmorgen (20.11.2022) auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Ober-Mörlen einen Schlangenlinien fahrenden, schwarzen Mercedes. Eine Streife der mittelhessischen Polizeiautobahnstation entdeckte das beschriebene Auto kurz darauf auf der Park- und Rastanlage Wetterau. Dieses wies rundherum offensichtliche Unfallschäden auf. Der auf dem Fahrersitz hockende 32 Jahre alte Mann aus Nordrhein-Westfalen, auf welchen die vorliegende Personenbeschreibung passte und der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, stritt ab, das Auto gefahren zu sein. Als die Beamten ihm, unter anderem aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe verkündeten, wurde der Tatverdächtige zunehmend aggressiv; beschimpfte und bedrohte die Polizisten, sodass diese ihm schließlich Handfesseln anlegen mussten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Polizeistation wieder verlassen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung sowie Bedrohung ein. Die Ermittler fragen: Wo war in der Nacht zu Sonntag ein im Kreis Grevenbroich (Kennung: „GV“) zugelassener, schwarzer Mercedes, gegebenenfalls im Zusammenhang mit einem oder mehreren Verkehrsunfällen, aufgefallen?

Nach bisherigem Kenntnisstand war das Auto am frühen Sonntagmorgen offenbar auch auf der A45 im Bereich Lahn-Dill aufgefallen.

Waren weitere Verkehrsteilnehmer durch die unsichere Fahrweise gefährdet worden? Wer kann Angaben zum Fahrzeugführer machen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/7043-5010 bei der mittelhessischen Polizeiautobahnstation zu melden.

Herborn- Parkplatzrempler

Zwischen 09:15 Uhr und 09:25 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken am Samstag (19.11.2022) einen auf dem Parkplatz des Herkules-Baumarktes in der Au stehenden schwarzen Skoda am Kotflügel hinten links. Die Reparatur des Kodiaq wird rund 2.500 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn-Herbornseelbach: Opel am Kindergarten zerkratzt

Einen tiefen Kratzer trieben Unbekannte in den Lack eines schwarzen Opels. Der Corsa parkte am Freitag (18.11.2022), in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Kindertagesstätte in der Fahlerstraße. In diesem Zeitraum zerkratzen Unbekannte den Kleinwagen von dem vorderen linken Kotflügel bis zur Mitte der Fahrertür. Die Polizei beziffert den Schaden mit 450 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Handtasche weg

Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Westendstraße stahl ein Unbekannter die Handtasche einer 77-Jährigen. Diese hatte ihre Tasche in den geöffneten Kofferraum ihres Ford Focus gelegt, während sie den Einkaufswagen zurück zum Abstellplatz der Wagen brachte. Diesen Augenblick nutzte ein Unbekannter, nahm die Handtasche und flüchtete. Neben mehreren Karten befand sich ein Mobiltelefon in der Tasche. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Wem sind verdächtigte Personen am Montagabend (21.11.2022), gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Unfallflucht

Nachdem er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW gestoßen war, flüchtete ein unbekannter Unfallfahrer. Ein 36-Jähriger hatte seinen roten Golf am Samstagmittag (19.11.2022), um 13:00 Uhr, vor dem Imbiss in der Eduard-Kaiser-Straße abgestellt. Als er zehn Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkt er einen Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugtür. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten VW Golf gestoßen. Ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, hatte er die Unfallstelle verlassen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.